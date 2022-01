N’zérékoré : plus de 100 millions fg emportés par les malfrats dans des magasins

L’insécurité refait surface dans la ville de N’zérékoré, au sud du pays. En ce mois de janvier seulement, plus de 5 magasins ont été la cible des bandits.

Le mode opératoire de ces hors-la-loi, c’est à travers les paires de ciseaux qu’ils déchirent les toits des magasins nuitamment. Le 1er janvier, un magasin situé dans le quartier Kwiteyapoulou, au centre ville sur la route de Dorota a été là première cible des malfrats.

Ils ont réussi à emporter là-bas une somme de 80 millions dans le coffre- fort. Mohamed Soumaoro, la victime explique : « C’était le 1er janvier que les inconnus sont venus opérer dans mon magasin. Lorsque je suis venu le matin, je ne me suis pas rendu compte puisque c’est la tôle qu’ils ont déchirée. Ce n’est qu’à midi lorsque un ami est venu me demander de lui prêter de l’argent que j’ai constaté les faits. C’est comme j’ai vérifié et voir les tôles défoncées. J’avais une somme de 80 millions qu’ils ont pris. Nous sommes vraiment inquiets de cette situation d’insécurité. C’est pourquoi nous demandons aux autorités locales de renforcer la sécurité des citoyens et leurs biens. Ce que tu ne gagnes par an, si on te vole ça, je pense que c’est compliqué », confie ce jeune.

Ces hors-la-loi ne se sont pas limités à ce seul magasin. Au niveau du Grand Marché, une semaine après, un autre a été la cible. Là-bas aussi Ils ont pris 60 millions. Et le 17 de ce mois, ce sont aussi 3 magasins à proximité de l’Ecobank, qui ont été victimes de ces bandits, et toujours avec les mêmes méthodes de vol, comme le témoignage Diabaté Ibrahima. « Je me dis que ce sont les gens qui connaissent parfaitement nos magasins. C’est le matin que mon voisin est venu me trouver que les bandits sont venus chez lui déchirer son toit avant de gratter son coffre-fort. Et quand j’ai regardé aussi les toits de mon magasin, je me suis rendu compte que ce n’était pas seulement chez lui. Mon coffre fort était aussi défoncé. Ils ont pris 800 mille. Heureusement pour moi, je n’avais pas assez d’argent là-bas. Ça commence vraiment à nous inquiéter. Pour un premier temps, c’est chez nos voisins Libanais, ils ont opéré. Mais avec cette allure, les autorités doivent prendre leur responsabilité face à cette réalité, » indique cet autre commerçant.

Au niveau des services de sécurité, ils disent être saisis et que les enquêtes sont en cours. En attendant, les commerçants vivent aujourd’hui dans la peur à cause de cette insécurité.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

