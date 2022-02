N’zérékoré : plus de 40  présumés malfrats tombent dans le filet des de sécurité

Cette vague d’arrestations des présumés auteurs de vol des motos, des vols à main armée, de consommation du chanvre indien intervient au lendemain d’une rencontre qu’avait tenue le Gouverneur avec les services de sécurité et élus locaux.Il avait été instruit aux élus locaux de dénoncer les nids des malfaiteurs dans leurs différents quartiers. C’est d’abord à la gendarmerie départementale, où les présumés malfaiteurs ont été présentés à la presse.



En prenant la parole, le secrétaire de la gendarmerie Ibrahima Kalil Keita de préciser: « conformément aux instructions données par le gouverneur, la gendarmerie départementale a mis main sur 29 personnes avec les preuves à l’appui.Vous avez donc six motos, dont 4 de marque TVS, une de marque Euro et la sixième de marque KTM et un casque de moto.Ils ont été arrêtés avec deux machettes, 127 boules du chanvre indien, 38 cartouches de munitions de guerre PMAK.Ces personnes appréhendées ont reconnu sans contrainte les faits qui leur sont reprochés.Il est à signaler que cette lutte ne s’arrêtera pas et continuera face à la récurrence du banditisme qui sévit dans la cité.Et toutes les interpellations feront l’objet d’une large diffusion comme le présent cas.Le commandant de la région de la gendarmerie de la Guinée Forestière appelle tout le monde à s’investir, notamment les chefs de quartier qui ont aidé les services de sécurité pour l’arrestation de ces gens pour que la paix règne dans la région » a expliqué l’officier.



Comme la gendarmerie, la police aussi a également procédé à une dizaine d’interpellations.

Là-bas également, le commissaire central Sékou Nana Camara a expliqué que ce processus doit continuer pour le bien-être de tous.

« Comme l’a dit le gouverneur, nous allons nous investir pour freiner cette insécurité galopante dans la cité. Et c’est le lieu d’ailleurs de remercier et féliciter les élus locaux pour la franche collaboration, » dira l’officier de police.

Présent également à la présentation de ces présumés malfrats, le Gouverneur de la région, le Général à la retraite, Mohamed Lamine Keita, a encouragé les services de sécurité pour les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre l’insécurité.

« Ce que nous sommes en train de faire est l’un des soucis du président de la République, Son excellence, le Colonel Mamadi Doumbouya et du Gouvernement. Les citoyens ne doivent en aucun cas se sentir en insécurité mais ce sont les bandits qui doivent être en insécurité. Sachez que le président est fier de vous et le Gouvernement. Cette lutte doit continuer sans relâche. Et merci pour la vigilance, » a expliqué le gouverneur.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77