N’zérékoré : près de 60 tonnes de produits impropres à la consommation saisis par le service contrôle et qualité

Ces produits en majorité pharmaceutiques ont été saisis durant ces trois (3) mois par le service contrôle et qualité. C’est le responsable dudit service qui l’a fait savoir au cours d’un entretien qu’il a accordé à notre rédaction.

Selon Yacouba Sousadouno, ces produits pharmaceutiques ont été saisis grâce à la vigilance de ses hommes.

« Depuis ma nomination, on s’est déployé sur le terrain. Aujourd’hui, nous pouvons vous rassurer que le soudan 4 n’est plus utilisé à l’huilerie de la scierie (Grand centre de commercialisation de l’huile rouge). Actuellement, nous avons réussi à écarter tous les bidons dont les traces du soudan 4 se retrouvent. C’est une façon pour nous de nous assurer de la bonne manière », a expliqué notre interlocuteur.

Pas que seulement l’huile rouge, le service contrôle et qualité s’intéresse aussi au café. Et à ce niveau, Yakouba Sasouadouno dit avoir constaté également des désagréments.

« Nous avons constaté malheureusement au niveau des planteurs notamment à Yomou qui ont commencé la récolte. Ce qui n’était pas le cas parce que le moment n’est pas arrivé. Ça y va dans leur propre intérêt mais le pays. A ce niveau, ils ont déjà été interpellés par le service », a-t-il dit.

Aujourd’hui, plusieurs produits impropres à la consommation ont été saisis dont la plus part est pharmaceutique.

« Au cours de nos visites inopinées, nous avons saisi plus de 60 tonnes de médicaments dont les délais sont expirés. Et le plus souvent, c’est dans les pharmacies dites agréées. C’est pourquoi j’appelle la population à prendre le temps de lire la notice de ces produits. Cela est valable même pour les denrées. Et si elle constate les cas comme çà, c’est de venir nous alerter. Et ne pas s’inquiéter en ce qui concerne leur identité que nous n’allons pas exposer. Nous pouvons en faire beaucoup avec leur collaboration », a invité le chef service contrôle et qualité de N’zérékoré.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777