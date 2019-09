N’zérékoré: se dirige-t-on vers la mise en cause de l’accord entre le FNDC et autorités?

Autorités et opposants au projet de nouvelle Constitution et troisième mandat pour Alpha Condé étaient parvenus à un accord dans la capitale de la région forestière. Les deux parties avaient convenu en juin dernier de suspendre toutes les manifestations pro et anti nouvelle constitution pour ramener le calme dans la cité.

Dans le contenu de cet accord, on pouvait retenir entre autres l’interdiction des manifestations sur les lieux publics.

Joint au téléphonie, le médiateur de cet accord, Cécé Loua en déplacement dans son village a confirmé cette information.

« Moi je suis dans mon village maintenant, parce que je ne peux pas assister au baptême d’un enfant mort-né.

C’est le maire qui m’a appelé pour m’informer qu’une réunion doit se tenir ce jeudi pour revenir sur le contenu de ce dit accord. Et en plus, hier j’étais avec le gouverneur, il m’a informé de la même réunion, » a indiqué l’ancien maire.

Il faut rappeler que la ville de N’zérékoré avait enregistré le mois de juin dernier les violences entre pro et anti nouvelle constitution qui avaient fait un mort et plusieurs magasins et boutiques pillés.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré