N’zérékoré : soupçons de détournement d’argent et de vivres au sein du RPG Arc-en-ciel (démenti du parti)

Tout récemment, certains médias en ligne ont relayé les informations sur des cas de détournement d’argent et de vivres destinés aux militants du parti au pouvoir à N’zérékoré par le président de la République.

Au cours d’un entretien accordé à notre rédaction ce mercredi, Mory Moka Kaba, membre de la jeunesse du parti, a brisé le silence pour démentir Abdoulaye Condé, qui, selon lui, se serait proclamé porte-parole de la jeunesse du parti. Selon ce leader du Collectif des mouvements de soutien au RPG de la Forêt (COMOS), ces accusations sont infondées. « C’est faux ! C’est du pur mensonge. Ce sont des allégations d’un frustré qui cherche toujours à dénigrer les responsables du parti. Le parti est bien structuré et géré à N’zérékoré par les responsables. Le RPG n’a jamais été géré ici par des clans mais plutôt par tous les membres sans exception. Il a parlé et avancé des choses qu’il ne maîtrise même pas. Voilà comment ça s’est passé. En ce qui concerne la répartition du riz, plus de 275 militants de la première heure ont reçu tous des sacs de riz. 79 mosquées et quelques églises sélectionnées ont reçu entre trois et dix sacs de riz. Il y a aussi le bureau de la corporation, une structure du parti, qui a reçu 3 sacs de riz (au nombre de 8). Le bureau des cadres également a eu 3 sacs de riz (au nombre de 8). Le bureau du comité directeur a reçu 5 sacs aussi (au nombre de 8). Il y a aussi tous les bureaux des femmes (au nombre de 8) qui ont eu 5 sacs de riz. La jeunesse du parti a reçu 5 sacs. Cette première situation est au niveau des sections. Maintenant, les sous sections, au nombre de 22, ont eu 15 sacs.

Les dix sous-préfectures ont toutes reçu des sacs de riz à travers les sections du parti », a expliqué Mory Moka Kaba.

En ce qui concerne la répartition des bœufs, notre interlocuteur mentionne que ce sont au total 13 bœufs qui ont été achetés. Chacune des 9 communautés a reçu un bœuf. Deux bœufs ont été donnés aux religieux et deux autres pour le parti », dira Mory Moka Kaba.

S’agissant du détournement de l’argent, Mariame Condé, présidente des femmes, a soutenu que le fonds est allé aux ayants droit mais que contrairement à 68 millions, c’est la somme de 58 millions GNF qui a été reçue.

« Les femmes ont eu 15 millions ; 15 millions pour les jeunes ; 20 millions pour les salutations d’usage chez une militante engagée décédée, du nom de Néné Bambé Sagno. Le reste (8 millions) pour les secrétaires généraux », a indiqué cette responsable du parti.

Moussa You Condé, de son côté, secrétaire politique de la Jeunesse, très influent au sein du parti, fait savoir que le nommé Abdoulaye Condé ne bénéficie d’aucune confiance des militants.

Les responsables du parti à N’zérékoré disent par ailleurs se réserver le droit de porter plainte contre ce dernier qui, selon eux, aurait été exclu de leur formation politique pour détournement de 7 millions de francs guinéens.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

+224 621 94-17-77