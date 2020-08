N’Zérékoré : un cadre communal retrouvé mort dans un motel

Cette découverte a eu lieu le dimanche 23 août 2020 aux environs de 19heures dans un motel de la sous-préfecture de Samöé, c’est à Boma dans la préfecture de N’Zérékoré, dans la partie sud du pays.

Son nom, est Péma Bilivogui la soixantaine, en service à la direction des eaux et forêt à la commune de N’Zérékoré.

Selon, nos informations, il était un client potentiel de ce motel. Sur les circonstances de cette découverte non des moindres, le gérant explique.

« Le plus souvent, il venait ici pour attendre des gens. Ce même soir, à 17h, il m’a informé qu’il attend quelqu’un que je ne connais pas. On est resté assis en train de causer, et après il m’a dit qu’il va se reposer. Comme moi, j’ai mal au pied, lui-même est parti choisir sa chambre puisque les portes étaient ouvertes. Avant qu’il n’entre dans la chambre, il appelait quelqu’un mais je ne connais pas la personne. C’est vers 19 heures que mon ami voulait donner la même chambre à un autre client. Il a trouvé que la porte était rabattue. C’est quand il a tiré, il l’a trouvé totalement nu et ne portait qu’un slip. Son habit était sur la chaise. Nous, à notre tour, nous avons informé le chef de quartier », a dit Fernand Loua.

Dans la foulée, des agents de la police et des sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour les constats. Aux dernières nouvelles, le corps se trouvait à l’hôpital régional de N’Zérékoré pour l’autopsie.

Difficile alors pour le moment de se prononcer sur les causes de cette mort en attendant le résultat des médecins légistes.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré