N’zérékoré : un tronc d’arbre tombe sur un chauffeur de la société Forêt forte

Il s’agit d’Abdoulaye Soumah, chauffeur de camion qui a trouvé la mort samedi matin dans l’enceinte de la cour de la société forêt forte à Niampara, préfecture de N’zérékoré. La victime était âgée de 40 ans, père d’un garçon.

Il avait fait le test le 5 d’octobre dernier. Sur 14 personnes, la victime avait été le seul à être retenu.

Selon le Directeur de la société, Jean Marie Petit, il devrait recevoir définitivement son camion ce dimanche 24 novembre, mais aussi être intégré définitivement dans la société.

Cécé Kolié, chef de la centrale électrique de Forêt forte et secrétaire général des syndicats des travailleurs revient sur la circonstance de ce drame : « j’ai été informé aux environs de 7 heures par mon assistant qui a passé la nuit sur les lieux. Il m’a dit qu’il y a eu un accident, que le bois est tombé sur un travailleur. Je me suis dis comment parce que il n’y avait pas de chargerie à cette heure. C’est comme ça que j’ai pris ma moto et suis venu sur les lieux. Quand je suis venu, j’ai constaté que le bois était attaché. C’est quand ils ont enlevé les chaînes, au moment de tirer les chaînes pour enlever sur le bois que le bois est venu avec la chaîne. Sinon, la première chaîne qui est venue vers la cabine est restée suspendue. C’est celle de derrière qu’il tirait et c’est la chaîne qui prenait le bois qui est tombé et l’a tué sur place. C’est un accident de travail et déjà nous avons saisi l’inspection régionale de travail ».

Le corps est actuellement à l’hôpital régional de N’zérékoré, en attendant d’informer sa famille de cette mauvaise nouvelle. Pendant ce temps, les activités sont momentanément arrêtées à la société Forêt forte.

Amara Souza soumaoro, correspondant à N’zérékoré