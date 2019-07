N’zérékoré : un voleur lynché par une foule en colère à cause d’un porte-monnaie

La ville de N’zérékoré, au sud du pays, a comme renoué avec la vindicte populaire. Un jeune homme dont son identité n’est pas encore connue a été lynché dans la soirée du samedi visite par une foule très en colère qui lui reprochait d’avoir volé le porte-monnaie d’une femme à Gonia, vers la Forêt du 1er mai, dans la commune urbaine de N’zérékoré.

« C’est le chef de quartier qui m’a informé qu’il y a un événement dans son quartier. Il m’a dit que ses citoyens ont pris un voleur qui a arraché le porte-monnaie d’une femme. Après avoir récupéré le porte-monnaie avec lui, ils ont voulu le lyncher. Mais qu’il n’a pas accepté. Et lorsqu’il a refusé de laisser le voleur dans leur main, c’est en ce moment qu’il s’est échappé. C’est ainsi qu’il a été pourchassé et rattrapé par les jeunes au niveau de la forêt du 1er mai où il a été lynché. C’est ainsi que je me suis rendu sur les lieux. Effectivement c’était vrai. Sur le coup, j’ai appelé le préfet et le procureur qui sont aussi venus constater le fait. On a alors fait appel au commandant de la protection civile qui s’est mis à notre disposition en prenant le corps pour envoyer à la morgue. Pour le moment, on ignore son identité », a raconté Bangaly Bayo, vice-maire de la commune.

Le phénomène de vindicte populaire avait pris de l’ampleur en 2017 au centre-ville de N’zérékoré. Récemment, ce sont 3 jeunes qui avaient été tués à cause d’un sac de riz dans le quartier 3 et un autre jeune avait lui été lynché dans le quartier N’gné.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérekoré