N’zérékoré : une camionette se renverse dans le ravin et fait un mort et des blessés au carrefour du Gouvernorat

Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 février, aux environs de 1 heure du matin, un accident de la circulation a fait un mort et 7 blessés à N’zérékoré.

C’est au niveau du carrefour du Gouvernorat que le drame est survenu. La camionette de marque Kia Motor venait de Bowé et transportait des caogulions d’hévéa et 8 passagers à son bord.



Le chauffeur qui se trouve sous le choc n’a pas pu s’exprimer, mais le propriétaire de l’engin nous a confié comment il a été informé.Le propriétaire de cet engin, Pépé Kpokomou, est revenu sur les circonstances de cet accident.

» Ça m’a beaucoup dépassé quand j’ai appris la nouvelle. Ce véhicule est à son deuxième voyage hier pour la ville de Diécké. Il partait pour déposer le coagulion à Diécké.C’est aux environs d’une heure du matin que j’ai reçu un coup de téléphone m’informant que le véhicule s’est renversé. Une personne a trouvé la mort. Il s’appelle Jacob Kpokomou, âgé d’une vingtaine d’années et 7 blessés graves. Les blessés se trouvent à l’hôpital régional de N’zérékoré pour des soins médicaux », a expliqué Pépé Kpokomou.Au moment où nous quittions les lieux du drame, les services de sécurité y étaient pour les constats. Nous y reviendrons!!!

Amara Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

Tél : 621- 94- 17-77