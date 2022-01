N’zérékoré: une église et la maison du pasteur… saccagées, à Soulouta

L’acte est survenu le dimanche 23 janvier dernier dans la préfecture de N’zérékoré, sous-préfecture de Soulouta, et précisément dans le district de Kolapkata.

Selon Marcel Saoromou, un des responsables de l’église, ces inconnus seraient venus en habit traditionnel, (anti balle) et des femmes munies de cailloux. Selon lui, ce groupe appartiendrait à un groupe d’animistes qui ne veulent pas l’église dans leur localité.

« Tout d’abord le mois de décembre. Pendant ce temps les ressortissants du village étaient tous là pour les fêtes de fin d’année. C’est ainsi que les sages du village les ont rencontrés pour leur dire qu’à cause de la présence de l’église que les cérémonies rituelles ne sont plus exaucées. C’est ainsi ils se sont assis faire un document pour nous demander de quitter et fermer l’église. Au lieu de nous demander, ils se sont mis d’accord ensemble. Et plus loin ils disent que celui qui refuse d’obéir à cette décision, que ce qui va arriver en est le responsable.Je leur ai dit non parce que je suis aussi du village. Et c’est à Jésus Christ que je crois. Du 2 janvier au 23, on ne priait pas à l’église. ils m’ont dit personnellement qu’ils m’interdisent toute prière même dans ma chambre. Et nous avons envoyé l’affaire au niveau même des autorités de Soulouta. On les a suppliés, mais en vain. On a donc décidé de fermer.On est venu faire une réunion le dimanche 23 pour que nous puissions parler au sous-préfet afin qu’ils acceptent qu’on prie.Comme d’habitude, quand les fidèles se réunissent, on fait la prière. C’est ainsi autour du plus âgé, on s’est réuni. C’est ainsi que j’ai vu un groupe habillé en tenue traditionnelle, ( anti balle) et des femmes avec des cailloux. On a sauté par la fenêtre pour se sauver. Et même le motard qui nous transportait, ils lui ont interdit de ne pas mettre pied au village, que sinon ils vont le tuer.

Ils ont caillassé toutes les maisons des fidèles là-bas au nombre de 13. Mais aussi à celà s’ajoutent des biens matériels importants qui s’élèvent à des millions. On a tout perdu. Plus de 40 sacs de riz dans nos magasins ont été saccagés, 4 motos, et 58 moteurs. Et c’est dommage ce qui est arrivé puisque la loi garantit à chaque Guinéen de pratiquer la religion de son choix, » a expliqué ce fidèle ressortissant de ladite localité.

Ce lundi, ces victimes qui ont bénéficié du soutien des autres églises ont marché devant la justice de N’zérékoré pour interpeller les autorités locales pour que justice soit rendue.

Et l’affaire se trouve actuellement au niveau des services de la sécurité de N’zérékoré pour tirer au clair dans cette affaire.

Pour rappel, les mêmes évènements se sont produits le 25 février 2018 à Macenta, dans la sous préfecture de Koyamah, précisément à Lokpo où des fidèles catholiques avaient été également interdits de prier et d’enterrer leurs corps.

Amara Souza Soumaoro