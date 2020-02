N’zérékoré: une femme et ses deux enfants périssent dans un incendie

C’est dans le quartier Belle que ce drame est survenu dans la commune urbaine de N’zérékoré, principale ville de la Guinée forestière

C’est un bâtiment d’un foyer commun qui a pris feu la nuit du samedi ce dimanche dont l’origine reste inconnue pour le moment.

Selon Hervé, un rescapé de ce drame, tous les moyens ont été utilisés afin de sauver la femme et ses enfants sans succès.

“Dans les bandes de 23h 30 que ma femme qui était en train de regarder les films dans mon ordinateur m’a dit qu’elle sent les odeurs que si comme c’était quelque chose qui se brûlait vers la tète de notre lit. Effectivement j’ai senti les mêmes odeurs. Je me suis levé mais je n’ai rien vu. Mais déjà on avait éteint le moteur.

On est resté comme ça, l’odeur ne faisait que persisté finalement on était troublé on s’est levé pour sortir voir ce qui se passe.

Quand nous sommes sortis, nous avions été asphyxié.

Ma femme a crié d’ouvrir la porte, mais la fumée persistait c’est la porte de derrière que j’ai pu défoncer.

C’est comme on a alerté les voisins pour venir en aide.

On a tapé la porte de N’toman, mais elle dormait profondément je pense.

Notre voisin également est venu frapper sa fenêtre, mais elle s’est pas réveillée.

Après ce dernier a tenté de rentrer mais il n’a pas pu avec la fumée.

C’est comme ça que N’toman et ses deux enfants de quatre et son bébé de 4 mois sont restés dans le feu. Sinon nous avions avec l’aide des voisins à sauver les gens des autres chambres

Les sapeurs pompiers, quand nous avions appelé, ils ont dit que leur camion est en panne,” aexpliqué Hervé en larme.

Dans la famille, la consternation reste totale.

Aussitôt informées, les autorités locales se sont rendus sur les lieux du drame.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

