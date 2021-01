N’zérékoré : une fille de 12 ans violée par un jeune libérien de la trentaine

L’acte s’est déroulé dans le quartier Kpama1, commune urbaine de N’zérékoré, au sud du pays. C’est une fillette de 12 ans qui a été violée par une jeune libérien âgé environ une trentaine d’années.

Selon nos informations, le bourreau de la fillette lui a jeté d’abord dans un caniveau pour l’étouffer avant de la droguer pour commettre son sale besogne. C’est le vigile de la concession familiale de la fillette qui a appréhendé le présumé violeur.

C’est d’ailleurs lui qui nous a expliqué cette scène horrible. « Il est venu d’abord à la maison et il m’a dit que la petite n’avait pas de bavette à l’école, qu’il est venu lui chercher une bavette. Après çà, il est parti vers l’autre côté de la cour. Il a donc profité pour mettre l’enfant dans un trou pour l’étouffer. Il l’a fait ressortir pour l’envoyer dans la chambre et il a donné un médicament à la petite pour la rendre inconsciente. Quand elle s’est évanouie, il a abusé de la fillette. Après plusieurs minutes et comme il avait duré, je suis parti voir et je suis tombé sur cette situation. Je lui ai arrêté avec l’aide de mes voisins. Au moment de son arrestation, il avait un couteau et des préservatifs dans la poche. C’est comme ça que nous avons alerté et la police est venue l’arrêter », explique notre interlocuteur.

Aux dernières nouvelles, le présumé violeur se trouve aujourd’hui à la CMIS pour des fins d’enquêtes. Déjà, les défenseurs des droits de l’homme et des droits de l’enfance se sont saisis du dossier.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621 94 17 77