N’zérékoré/Une fillette de 12 ans enceinte d’un adulte : ‘’il est tombé sur moi dans la douche’’

Incroyable mais vrai. C’est une écolière de la 5ème année qui a contracté une grossesse de 4 mois, selon les informations recueillies auprès des parents de la fille.

La découverte de la grossesse a été faite par les parents vendredi dernier dans le quartier Tilepoulou, commune urbaine de N’zérékoré, principale agglomération de la Guinée forestière.

Le présumé violeur –âgé d’une quarantaine d’années- est en location dans la concession des parents de la victime.

Agnès Lamah, mère de la victime, revient sur la découverte de cette grossesse qu’elle avait confondue à un premier temps au paludisme.

“Ma fille était malade et moi je pensais que c’est le palu. On avait acheté des médicaments pour lui donner mais la maladie persistait. C’est comme cette petite pharmacie là on lui a envoyé là-bas. Le médecin m’a dit qu’elle est enceinte de 4 mois. J’ai dit : ‘’est-ce qu’une petite fille comme ça peut tomber enceinte de 4 mois. J’ai d’abord pensé que c’est au village qu’elle a contracté la grossesse. Je suis venue voir ma sœur qui m’a dit que c’est ici. Je lui ai dit que pourquoi tu ne m’as dit ça ? Et il m’a dit que c’est Laye qui est logé chez nous qui en est l’auteur. Je suis venue dire à son père que c’est ton locataire qui a donné la grossesse à ta fille.” a expliqué cette maman, visiblement très touchée.

Interrogée également, la fillette, la victime a accepté de raconter la scène.

“Il m’a envoyée pour payer sa cigarette. Lorsque je suis venue je me suis arrêtée à la porte pour la lui remettre. C’est comme ça il m’a forcée et mis le mouchoir dans ma bouche et tombé sur moi. La seconde fois c’est le vendredi, dans la douche,” indique l’écolière.

Et pendant ce temps, la direction régionale de l’action sociale mais aussi les ONGs se sont saisies du dossier pour que lumière soit faite dans cet autre cas de vol dans la région.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

Tel 621 94 17 77.