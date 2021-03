N’zérékoré: une fillette de 12 ans violée en brousse par 3 jeunes gens

Il s’agit d’un viol de masse qui indigne plus d’un dans la préfecture de N’zérékoré, chef-lieu de la Guinée-forestière.

C’est une écolière de la 4ème année qui a été victime de viol collectif. L’acte s’est passé le 7 janvier dernier à Ouleouon, un secteur du district de Fozou, relevant de la sous-préfecture de Womey, au sud de la Guinée.

Pour le moment, aucune action judiciaire n’a été enclenchée contre les présumés auteurs de ce crime. C’est hier lundi que la presse s’est saisie du dossier.

Apparemment bouleversée par cet acte ignoble que lui ont fait subir ses bourreaux, la victime est revenue sur les faits dont l’un des cerveaux est bien son cousin Yohé Goumou.

“J’ai été chercher du bois en brousse et c’est en cours de route que j’ai rencontré Mania qui m’a proposé de cheminer avec lui. C’est ainsi je l’attendais sous un goyavier. Il est venu et m’a dit d’aller l’attendre de l’autre côté de la route. Arrivée là-bas, j’ai rencontré un groupe de jeunes du village qui se droguait. Ils m’ont entouré et m’envoyée de force en brousse. Prise de peur, j’ai été menacée de mort. C’est ainsi, ils m’ont violentée pour me violer à tour de rôle “, a t- elle relaté sur un ton pathétique.

Les présumés violeurs que sont Yohé Goumou, Namo et Hokpa Haba, âgés tous de plus de 20 ans circulent librement aujourd’hui librement sans être inquiétés depuis deux mois.

Dans la famille, c’est une menace de la part des bourreaux, comme le témoigne un des membres : “On nous a menacés de se taire sur l’affaire au risque de subir un embargo du village qui est surtout l’interdiction d’accès au poste de santé et à l’eau potable”.

Interpellé sur la question, le chef secteur, a laissé entendre que les leaders coutumiers ont imposé une sanction communautaire aux présumés violeurs au payement d’une amende de trois millions chacun, soit neuf millions de francs guinéens.

Des montants qui ne serviront pas à la prise en charge des victimes mais plutôt à la construction des infrastructures du village.

Aujourd’hui, les parents de la victime se sont donc pliés à cette décision.

C’est pourquoi, l’ONG Humanitaire pour la Protection de la Femme et de l’Enfant s’est saisie du dossier. Elle compte donc porter plainte dans les jours à venir contre les autorités locales de Womey pour complicité.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-941777