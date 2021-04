N’zérékoré: une fillette de 14 violée par son père adoptif pendant 3 heures

Une fille de 14 ans a été victime de viol dans la nuit de vendredi à samedi au quartier commercial, dans la commune urbaine de Nzérékoré, au sud de la Guinée. Son bourreau est un maitre maçon d’une quarantaine d’années qui l’a violentée avant d’abuser d’elle.

Les larmes aux yeux, la victime souffre d’une extinction de voix après la violence qu’elle a subie de 2heures à 5 heures du matin.

Sous le choc, cette fillette de 14 se souvient de son cauchemar.

” Il est venu me trouver à la maison en me demandant d’ouvrir la porte. J’ai dit non. C’est comme çà il est parti prendre la pecace et défoncer la porte. Il voulait me violer, mais j’ai résisté pendant un premier temps. Mais malgré mon refus, il continuait de me frapper (pleurs). Je suis sortie en courant pour aller dans l’autre chambre, après il a abusé de moi”, a expliqué la victime.

Témoin de ce crime, Jean Loya Bamba ajoute: ” la victime est une apprentie dans un salon de coiffure. Elle a été violée à sang par son père adoptif. Il a pris la fille de force et la faire rentrer dans la maison. Il nous a tous menacés que si on s’approche qu’il allait nous tuer”.

Aux dernières nouvelles, le présumé violeur se trouve actuellement dans les locaux des services de sécurité.

Cet autre crime de trop sur les cas de viols relance la problématique des agressions sexuelles à N’zérékoré.

Déjà, les défenseurs des droits de l’homme sont déjà saisis du dossier pour que lumière soit faite.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

Tel: 621- 94-17-77