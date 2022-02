N’zérékoré : vers la récupération des domaines de l’État

A la faveur d’une rencontre qu’il a eue avec les autorités de la région administrative de N’zérékoré, dans un contexte hôtelier de la place, le Gouverneur de la région, le général à la retraite, Mohamed Lamine Keita a annoncé la récupération très prochaine des domaines appartenant à l’État.

Selon lui, cette démarche est une initiative des nouvelles autorités du pays, à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya.

À sa prise de parole, la première autorité régionale précise que tout est déjà centralisé.

« Nous avons été instruits par le Président de la République, Son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya et le Gouvernement. De Gueckedou donc jusqu’à Yomou, tout est répertorié et les zones sont connues ici.A N’zérékoré, tous les domaines de l’Etat également sont connus. Et les gens qui se sont entêtés pour aller construire là-bas doivent quitter sur les lieux puisque ce sont les zones réservées du pays. C’est eux qui savent comment ils se sont arrangés avec l’Habitat pour payer ces domaines. Nous, de notre côté, nous n’allons faire que ce que la hiérarchie nous demande. Et cette opération n’est contre personne, mais c’est une nécessité pour la récupération des domaines du pays », a précisé le Gouverneur.

Il faut rappeler qu’en 2009, à l’avènement au pouvoir du CNDD, plusieurs maisons avaient été identifiées avec la croix rouge en ville notamment le quartier commercial.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77