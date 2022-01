N’zérékoré : vers la réglementation du secteur café-cacao

Ces produits font partie des activités les plus répandues et génératrices dans la région forestière.

Si cette réalité est une évidence il faut cependant noter malheureusement que la qualité de ces produits reste à désirer dans certaines préfectures comme N’zérékoré ou encore Yomou et Lola.

C’est pourquoi, le tout nouveau directeur du service contrôle et qualité de N’Nzérékoré, Yacouba Souasouadouno et le directeur préfectoral du commerce ont invité les acheteurs, collecteurs, à une réunion tenue ce jeudi dans la salle de conférence du siège de la chambre préfectorale du commerce.

Massivement venus répondre à cet appel, ces acteurs ont émis le souhait de rendre en bonne qualité les produits de N’zérékoré.

Prenant la parole pour la circonstance, le Directeur de la chambre préfectorale du commerce, Oua Dopavogui, a regretté que les produits venant de la préfecture de N’zérékoré ne soient pas de la bonne qualité avant d’appeler les planteurs, collecteurs et acheteurs à revoir la donne.

« Nous sommes là pour réglementer ce travail. Nous savons tous le contenu des documents fournis par le Ministère pour la réglementation de la filière Café Cacao. C’est vous et nous qui devons accepter que nos produits soient bons.

La période de la récolte de café est connue de tous. Alors refuser d’accepter les qualités qui ne sont pas bonnes puisque ce n’est pas bon pour vous mais aussi pour la région et le pays.

Nous, nous allons veiller à l’application correcte de ce document.

Mes hommes seront sur le terrain pour le contrôle dans vos différents magasins. Et je vous demande de leur rendre le travail facile, » a exhorté Oua Dopavogui aux acteurs.

De son côté, le chef section contrôle et qualité, Yacouba Souasouadouno s’est dit déterminé à combattre tous produits qui ne répondent pas aux normes.

« Nous allons d’abord commencer à constituer une équipe dont vous ferez partie pour aller dans la brousse afin de mieux sensibiliser les planteurs au respect de la période de la récolte. Ensuite, désormais, nous allons accepter que les chargements et déchargements se passent sans qu’on ne soit informé d’abord par vous-même. Tout ça, c’est parce que il n’y a plus de confiance. Alors vous allez accepter de nous informer pour qu’on soit présent lors des embarquements des produits. Cela va nous permettre de mieux analyser les qualités. Et si ce n’est pas bien fait, nous allons reconditionner. Que cela soit clair pour tout le monde. » Dira-t-il.

Du côté des planteurs, collecteurs et acheteurs, se disent favorables à accompagner les représentants du Ministère du commerce dans cette optique.

« Nous avons suivi tous les passages avec beaucoup d’intérêt et d’attention. De notre côté, nous allons travailler main dans la main pour mettre fin à cette pratique qui n’honore pas notre secteur. Nous avons le produit le plus malsain dans la région. Et pourtant nous pouvons mieux faire. Nous avons la meilleure qualité du café, mais malheureusement c’est mal traité. Une responsabilité qui nous incombe tous. C’est nous acheteurs qui donnons l’argent aux collecteurs qui viennent dans les brousses pour acheter sans que le délai de la récolte ne soit arrivé. Mais dans tous les cas, si on refuse de payer le café maltraité, ça va s’arrêter. Nous ferons de notre mieux pour les accompagner dans ce sens », promet Oumar Sacko.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré