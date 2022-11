N’zérékoré : vers le licenciement des travailleurs de la société ‘’Forêt Forte’’, la direction brise le silence et apporte des précisions

La direction de la société Forêt Forte sise à Niampara, dans la préfecture de N’zérékoré vient d’apporter des précisions concernant l’inquiétude du syndicat des travailleurs quant au licenciement d’un bon nombre de ses employés.

En effet, la société Forêt Forte ne tourne plus normalement depuis plusieurs mois à cause du manque de bois. En s’adressant aux médias, Jean Mari Petit a indiqué qu’il serait difficile de prendre les employés en charge si l’usine ne fonctionne pas.

« On nous a bloqué pendant quatre mois alors que normalement on démarre le 1er octobre. On nous a bloqués jusqu’au 1er janvier. Résultat, les travailleurs qui devraient travailler entre 10 et 11 mois ont travaillé 5 et 6 mois pas plus. Donc pas de travail, pas de salaires. C’est un problème. Aujourd’hui, notre problème, c’est l’approvisionnement en bois d’œuvre. C’est une usine qui fonctionne avec de la matière première qui est du bois », a expliqué Jean Mari Petit.

Poursuivant, le DG de la société a déploré la non matérialisation de l’accord qu’il avait signé avec le Gouvernement en 2002 relatif à l’exploitation des forêts classées de Ziama et de Diecké.

« Sur une proposition du centre forestier de N’zérékoré la convention a été signée entre Forêt Forte et l’Etat guinéen jusqu’aujourd’hui, cette convention n’a pas été appliquée. Jusqu’aujourd’hui, Forêt Forte n’a pas eu l’occasion de rentrer de couper un seul dans les forêts classées », déplore Jean Mari Petit.

Pour sauver les emplois, la direction pense que la solution serait de les accorder le permis d’exploitation.

« La seule façon pour éviter les licenciements, c’est de nous permettre d’avoir accès à d’autres ressources et si possible dans un rayon de 100 kilomètres », préconise la société.

Concernant les rapports des organisations de la société civile de N’zérékoré qui l’accuse de déforestation dans la région, la direction a laissé entendre que les exploitants artisanaux en détruisent beaucoup la forêt que la forêt forte qui respecte, selon eux les normes.

Les membres de la direction répondent également ces accusations de bons fondées. La société forêt forte compte aujourd’hui 1200 emplois. Elle a été installée en 2002 dans la région de N’zérékoré.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’zérékoré

