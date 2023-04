Obsèques de Djènè Kaba : le RPG demande à ses partisans à se mettre à l’ecart des cérémonies

🟥COMMUNIQUE🔴Au regard des tournures prises par l’organisation des obsèques de la Première Dame Hadja Djènè Kaba Condé, la Direction Nationale du RPG ARC EN CIEL constate avec regret des manipulations contraires à toutes les prescriptions de l’islam et de nos coutumes.

Malgré le compromis trouvé entre le Président ALPHA CONDE et la belle famille, la fille ainée de notre regrettée confisque délibérément les papiers ce, en complicité avec certaines autorités.

Compte tenu du fait que toutes ces manœuvres concourent à humilier et à défier davantage le Président ALPHA CONDE, Président de notre Parti, la Direction Nationale demande aux militants et sympathisants de s’abstenir de participer aux cérémonies funèbres sans l’accord de son époux.

Par conséquent, les coordinations régionales du Parti sont chargées de bien vouloir répercuter cette décision au niveau des sections relevant de leur ressort en vue de son exécution diligente.

Paix à l’âme de l’illustre disparue.

La Direction Nationale.

Conakry le 13 avril 2023.