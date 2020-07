Obsèques de Gon Coulibaly : le Premier ministre Kassory conduit la délégation guinéenne à Abidjan

Selon une note de la Primature, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, à la tête d’une importante délégation gouvernementale a quitté Conakry ce lundi pour Abidjan, la capitale ivoirienne. Dépêché par le président Alpha Condé, Kassory doit y assister aux obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier dans un hôpital d’Abidjan après un malaise en plein conseil des ministres.

Il est accompagné par les ministres d’État Tibou Camara de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises et du général Bouréma Condé de l’Administration du territoire, ainsi que du vice-gouverneur de la BCRG Baidy Aribot et de certains membres de son cabinet, informe la Primature.