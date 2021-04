Obsèques du père de Cellou Baldé : ‘’Elhadj Boubacar était social, déterminé au sein du parti…’’ (Cellou Dalein)

Le mardi, 6 avril 2021, le père de Cellou Baldé, ancien député uninominal de Labé, Elhadj Boubacar Dantaba Baldé, a regagné sa dernière demeure, au cimetière de Gada-Doghora aux environs de 17h. Parmi les personnalités présentes à ses obsèques, figurait le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Avant de se rendre au cimetière, Cellou Dalein Diallo a rendu un hommage mérité à l’illustre disparu.

« Elhadj Boubacar Dantaba Baldé est un ami de mon père, l’un de ses fils nommé El. Tidiane est l’homonyme de mon père. Si aujourd’hui l’UFDG est puissante à Labé, il fait partie des premières personnes qui ont implanté le parti, entre 2008 et 2009. Il était le secrétaire fédéral du parti. Donc, si une telle personne décède, même si c’est juste à cause de ces liens-là, je suis tenu obligé de venir prendre part aux obsèques. En plus, vous n’êtes pas sans savoir le poids de Cellou Baldé au sein de l’UFDG. Il est courageux, disponible. C’est pourquoi d’ailleurs nous lui avons confié le poste de responsable des fédérations de l’intérieur du pays. Maintenant, ce dernier est arbitrairement arrêté et détenu. Si son père est décédé, je dois tout laisser pour prendre part à l’enterrement, au nom de la famille, du parti pour remplacer son fils. Le gouvernement avait promis de l’autoriser à prendre part à l’enterrement de son père, je ne sais pas pourquoi il a refusé à la dernière minute. Donc, El. Boubacar mérite ces hommages que Labé lui a rendus aujourd’hui. Il était social, déterminé au sein du parti de l’UFDG, et c’était une personne qui avait la foi. J’ai connu El. Boubacar lorsque j’étais au lycée à Labé. Lui, il était directeur ECOMA à Dalein. Que la terre lui soit légère », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

