Obtention de visa pour la Guinée : ”il faut d’abord la carte de vaccination en bonne et due forme” (Dr Sakoba Keïta)

Ce vendredi 13 août, en conférence de presse, le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité (ANSS), Dr Sakoba Keïta, a durci les mesures pour les personnes désirant se rendre en Guinée, via l’aéroport de Conakry-Gbessia, parce que, soutient-il, pratiquement 100% de nos confirmés ont transité par l’aéroport de Conakry.

«Si on doit prendre des mesures rigoureuses, c’est par l’aéroport qu’on doit commencer. Cela ne veut pas dire qu’on ne va pas intervenir sur la voie terrestre. Donc, le ministère de la Santé, au nom du gouvernement, va densifier le contrôle au niveau de l’aéroport de Conakry. Pour obtenir le visa, il faut d’abord la carte de vaccination en bonne et due forme, la présence du résultat négatif du RTPCR valide pour 72 heures, avant le déplacement pour la Guinée. », a indiqué Dr Sakoba Keïta.

Poursuivant, le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a dit ceci : « nous avons des agents de contrôle sanitaire pour veiller à l’application de cela. Il était question de reprendre le test à l’aéroport. Nous sommes en train d’étudier la faisabilité avec les autorités aéroportuaires et l’Institut national de santé publique, qui est chargé de faire le test aux voyageurs entrant et sortant dans notre pays. Par rapport aux points d’entrée terrestre, il y a près de deux mois, il y a un certain nombre de points d’entrée qui constituent le flux le plus important. On a exigé le test TDR, nous allons les renforcer dans le temps. », dit-il.

En ce qui concerne les déplacements internes, d’une préfecture à une autre d’ici au maximum le 15 septembre, nous allons imposer le pass vaccinal.

« Pour tout déplacement en Guinée, que ce soit même si tu as le test PCR, il faut que tu aies le pass vaccinal. Que d’ici cette date, tout le monde se fasse vacciner pour empêcher la propagation de la maladie. Nous voulons même commencer le contrôle avec les services de sécurité à partir du premier septembre et aller progressivement. Nous allons le proposer au gouvernement pour approbation »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08