Obtention du visa guinéen : un véritable casse-tête pour les demandeurs…

Depuis que l’ancien format de délivrance des visas a changé, la Guinée exige que les étrangers envoient les copies de leurs passeports au ministère de la Sécurité, via Internet (en ligne), pour l’obtention du précieux sésame.

Pour un pays qui dit prôner le panafricanisme, comme le nôtre, l’obtention d’un visa ne devrait pas poser de problème aux Africains qui voudraient se rendre dans le pays. Ces exigences ont fait que beaucoup de demandeurs de visas qui viennent dans nos missions diplomatiques, auxquelles l’on a retiré dorénavant cette prérogative, éprouvent toutes les peines du monde à se procurer le document de voyage. Un casse-tête aussi bien pour les étrangers que pour les Guinéens qui conduisent certains partenaires vers leur pays pour y investir.

C’est le cas par exemple de cette jeune dame, Aïcha Barry, qui veut aller en Guinée avec des partenaires. Elle admet que présentement l’obtention du visa est devenue un véritable casse-tête pour les demandeurs.

« Les questions sont embêtantes. Et parfois, tu paies en ligne mais tu n’a pas l’accord à temps ou jamais. Tu perds ton argent. C’est une arnaque à laquelle se livrent ces personnels de la sécurité. Si l’Etat veut une amélioration, on délivre les visas dans les missions diplomatiques mais le paiement se fait en linge, au pays. C’est ce que la Côte d’Ivoire fait ainsi que beaucoup d’autres pays africains. Mais comme nous sommes dans un pays exceptionnel, c’est pourquoi les choses sont ainsi. Dans tous les pays, les passeports sont déposés à l’ambassade ou au consulat. Mais en linge, pour un pays où la connexion pose problème? Vraiment, c’est honteux pour nous. Nous demandons au président et au ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’Etranger de prendre leurs responsabilités pour ça. Même s’il faut travailler avec la sécurité, comme on est en train de faire pour les passeports », suggère-t-elle.

Autres difficultés rencontrées, c’est le temps et l’argent versé. « Parfois, tu paies ton argent en linge mais tu risques aussi de ne pas être remboursé. Tu vas indexer qui ? », se demande-t-elle.

Quant à Aly, il se dit lui très déçu par rapport à cette situation. « Je suis vraiment déçu de nos intellectuels ! À quoi servent les missions diplomatiques alors ? Vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire. Contrôler le budget de l’Etat, c’est bien mais il faut le faire de manière à ne pas fatiguer la population. J’ai rencontré une femme guinéenne, qui a le passeport américain et qui doit aller à N’zérékoré mais elle a tout fait, elle n’a pas compris le système. Les missions diplomatiques ne sont plus responsables de rien. Moi, mes partenaires ont dû se retourner parce que c’est néant alors qu’on a payé. Mais hélas, l’argent est parti comme ça. », déplore-t-il.

