Occupants illégaux des domaines et terrains de l’Etat : Alpha Condé déterminé à les déguerpir

Le président Alpha Condé n’entend pas fléchir dans la récupération des biens appartenant à l’Etat.

Dans le compte compte-rendu du derbier conseil des ministres, il a ete annoncé que la commission chargée du contentieux franco-guinéen entame ses travaux la semaine prochaine.

“Monsieur le Président de la République, son Excellence, Professeur Alpha Condé, a informé le conseil que la commission chargée du contentieux-franco-guinéen entamera sa mission, la semaine prochaine. Elle s’emploiera à distinguer les citoyens qui sont dans l’illégalité de ceux dans la légalité. Ce sera une approche au cas par cas. Les citoyens dont les maisons ont été, injustement, à tort, détruites seront indemnisés ou leurs habitations reconstruites. En revanche, tous ceux qui occupent, illégalement, les domaines et terrains appartenant à l’Etat, seront déguerpis, sans aucune mesure d’indemnisation”, informe le Conseil. Ajoutant qu'”en outre, des enquêtes seront diligentées pour déterminer les conditions de toutes les occupations et situer aussi les responsabilités à propos des titres et actes administratifs détenus par les uns et les autres”.

