OGP : le DGA rassure et prend ses dispositions

🔮CommuniquĂ© de l’OGP🔮Suite au courrier de la Direction des ImpĂŽts de ville de Conakry relatif Ă la mise en demeure de payer et la fermeture Ă©ventuelle de ses locaux, la Direction GĂ©nĂ©rale de l’Office GuinĂ©en de PublicitĂ© (OGP) tient Ă rassurer tous les annonceurs et les professionnels du secteur que la situation est entiĂšrement sous contrĂŽle. Elle a pris toutes les dispositions nĂ©cessaires pour que l’office continue Ă assumer sa mission rĂ©galienne en RĂ©publique de GuinĂ©e. Elle prĂ©cise que ses services fonctionnent normalement dans ses bureaux de Conakry et de l’intĂ©rieur.

La Direction GĂ©nĂ©rale de l’Office GuinĂ©en de PublicitĂ© compte sur la bonne comprĂ©hension de chacun et de tous pour le rayonnement de la publicitĂ© GuinĂ©enne.

Conakry le 15 Août 2022

Charles KATTY

Le Directeur Général Adjoint