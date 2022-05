OGP : les membres du Conseil d’Administration installés, ce vendredi

Les membres du Conseil d’Administration de l’Office Guinéen de Publicité (OGP) ont été officiellement installés ce vendredi 13 mai 2022. La cérémonie s’est tenue dans un réceptif hôtelier de la place sous la présidence du président dudit Conseil d’Administration, Elhadj Thierno Mamadou Bah qui avait à ses côtés, les membres du conseil sortant et les nouveaux membres entrant.

Dans son allocution de bienvenue, le Directeur général de l’OGP, Mandjan Sidibé a remercié l’ensemble des invités pour leur présence, avant d’adresser ses vifs remerciements aux membres du Conseil d’Administration sortant pour la bonne collaboration qu’elle a eu avec la nouvelle direction au cours des derniers mois.

Poursuivant, il a tenu à rappeler les réformes engagées récemment sous sa direction en ces termes : « (…) Le chantier que nous avons trouvé était gigantesque. Et il fallait sans tarder s’attaquer au travail. Le premier travail a consisté d’abord à l’entretien d’urgence des locaux. Les anciens membres savent dans quel état délabré j’ai trouvé les locaux de l’OGP. Donc, la nouvelle physionomie que vous avez trouvée est à l’actif de mon dynamique DGA et de toute l’équipe de l’OGP qui ont accepté de m’accompagner. Et après l’entretien d’urgence, nous avons mis en place un système de digitalisation qui suit son cours normal à ce jour. Parce que nous avons constaté qu’il y avait trop de déperditions, il y avait trop de pertes. Les agents négociaient avec les clients et cela causait des préjudices incommensurables au fonctionnement de l’OGP. En plus, j’ai trouvé que des agences de Mamou, de Kindia et de Boké étaient fermées, quand bien même il y avait du potentiel dans ces préfectures. Donc, je me suis attelé à la réouverture de ces agences. Si on ajoute à cela la digitalisation, tout ceci engendre inéluctablement des recrutements auxquels j’ai procédé », a-t-il mentionné, avant d’ajouter :

« J’ai hérité d’un lourd crédit. Vis-à-vis des impôts par exemple, je suis actuellement assujetti à un redressement fiscal d’environ trois milliards que j’ai trouvés et je suis sommé par la direction générale des impôts de payer sans délai. Ce qui peut être préjudiciable pour le fonctionnement d’autant plus que cela n’était pas prévu dans le budget exercice 2022. Je suis actuellement confronté à cette épineuse difficulté. L’autre difficulté, c’est le loyer. Dans les archives de l’OGP, il est clairement mentionné avec reçus à l’appui que l’OGP s’est acquitté du loyer qui est de 8 000 dollars par mois au Patrimoine bâti public. Mais ces reçus-là, confrontés à ceux existants au niveau du patrimoine bâti, révèlent qu’aucun paiement n’a été fait. Et nous nous trouvons actuellement endettés à hauteur de 91.000 dollars vis-à-vis du patrimoine bâti… »

Quant à l’ancien ministre Moussa Condé ‘’Tata Vieux’’, président sortant du Conseil d’Administration, il a remercié le nouveau Directeur général de l’OGP, Mandjan Sidibé et ses collaborateurs pour la bonne collaboration durant le peu de temps qu’ils de passer ensemble. Il a par ailleurs invité les membres du Conseil à se focaliser d’abord sur la concrétisation des projets en cours dont la construction d’un siège de l’OGP.

Prenant la parole, le président entrant, Elhadj Thierno Mamadou Bah a d’abord remercié le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya pour la confiance renouvelée en sa modeste personne pour diriger le C.A de l’OGP.

« C’est une immense responsabilité dont je mesure la portée au cours de ce tournant crucial dans l’histoire de notre pays. J’y consacrerai toute mon énergie pour atteindre les résultats escomptés », a assuré l’ancien journaliste, qui est également conseiller personnel du président de la transition.

Dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, le président du CA de l’OGP promet non seulement de préserver les acquis laissés par l’équipe sortante, mais aussi d’impulser les réformes nécessaires pour avoir de meilleurs résultats.

« Pour commencer je tiens à vous remercier toutes et tous d’avoir effectué le déplacement pour assister à cette cérémonie. Qu’il me soit également permis, par devoir et loyauté, d’exprimer ici, ma profonde gratitude et entière reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, pour la confiance, en moi renouvelée. Aujourd’hui, en plus de mon rôle auprès de lui en ma qualité de Conseiller Personnel, il a jugé nécessaire de me renouveler sa confiance, en me nommant au poste de Président du Conseil d’Administration de l’Office guinéen de Publicité (OGP). C’est une immense responsabilité dont je mesure la portée au cours de ce tournant cruciale dans l’histoire de notre pays. J’y consacrerai toute mon énergie pour atteindre les résultats escomptés. »

Avant de terminer, il a lancé « un appel solennel à l’endroit de tous les travailleurs de l’OGP à redoubler d’efforts en vue d’engranger des performances significatives, à la mesure des défis et enjeux de l’heure. »

Youssouf Keita