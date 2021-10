USA : une jeune femme guinéenne tuée et incendiée par son époux

La triste nouvelle fait la Une des journaux américains et presque du monde entier. Un jeune guinéen a incendié le corps de son épouse après avoir l’étranglé.

Mamadou Aliou Diallo, âgé d’une quarantaine d’années a selon plusieurs médias américains étranglé son désormais ex épouse avec un câble avant de mettre le feu à son corps au sous-sol du bâtiment.

D’après les premières enquêtes révélées par des médias américains, Fatoumata Diallo, âgée de 32 ans a été retrouvée avec un câble coaxial enroulé autour de son cou.

Selon les mêmes enquêtes, Mamadou Aliou Diallo a été vu sur une caméra de surveillance faisant des va et vient au domicile au moment de l’incendie avec deux de leurs enfants.

Mamadou Aliou Diallo aurait appelé le numéro d’urgence 911 pour des secours après avoir mis le feu sur le corps de son ex-épouse.

Aux dernières nouvelles, Mamadou Aliou Diallo a été mis aux arrêts et inculpé d’incendie criminel aggravé, de meurtre et de falsification de preuves. Il serait actuellement détenu à la prison du comté du Franklin.

La jeune femme originaire de Dinguiraye tout comme son mari laisse derrière elle quatre enfants.

Sadjo Bah