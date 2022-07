Omar Alieu Touray, président de la commission de la Cedeao : « nous allons travailler avec la Guinée »

🔴EXCLUSIF– Le Gambien Dr Omar Alieu Touray est le nouveau président de la commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il a été porté à la tête de la plus prestigieuse institution lors du dernier sommet tenu dans la capitale ghanéenne (Accra).

Dans cet entretien exclusif qu’il a accordé à notre envoyé spécial, il s’est prononcé sur plusieurs questions dont sa venue ce mercredi, 20 juillet à Conakry avec le nouveau médiateur de la Cedeao pour la Guinée le Béninois Boni Yayi et le président de la conférence des chefs d’Etat et president de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embaló.

Mediaguinee : On a suivi la déclaration de l’ancien président nigérien Issoufou Mahamadou et on a compris que les choses s’arrangent du côté du Mali et du Burkina Faso. La véritable question, c’est la Guinée. Quel message avez-vous à l’endroit des autorités guinéennes pour qu’elles donnent une date ?

Omar Alieu Touray : Je crois que la position des chefs d’Etat a été très claire. Ils ont envoyé un message très fort pour que la CEDEAO et la Guinée travaillent ensemble pour arriver à quelque chose qui puisse marcher des deux côtés. Je crois bientôt qu’il y aura des mouvements parce que les chefs d’Etat favorisent le dialogue entre tous les pays y compris la Guinée. Et c’est sur ça que nous allons travailler en tant que nouvelle commission et nous allons rendre compte aux chefs d’Etat après.

Donc vous allez vous rendre à Conakry avec l’ancien président Boni Yayi ?

Bien sûr ! C’est une instruction que nous venons de recevoir des chefs d’Etat. La Guinée étant membre fondateur de la Cedeao, nous allons travailler ensemble.

Votre dernier mot

Je dis merci à la presse pour l’intérêt qu’elle témoigne envers la Cedeao. Et la commission et la presse continueront de travailler ensemble pour informer et pour que les gens sachent ce que nous faisons.

Bangaly Steve Touré, de retour d’Accra (Ghana)