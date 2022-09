ONU. Le Premier ministre Goumou réitère que « les membres du CNRD, gouvernement et CNT ne seront pas candidats… » (discours intégral)

A la tribune des Nations Unies à New York, le Premier ministre guinéen Dr Bernard Goumou a réitéré samedi que les membres du CNRD, du gouvernement et du CNT ne seront pas, de leur propre gré, « candidats au cours des différentes échéances électorales prochaines ». Il a annoncé que la Guinée va « déployer à Kidal, au Mali, un contingent additionnel en remplacement de celui du Bénin dont, le mandat arrive à expiration en 2023 ». Non sans dire que l’ONU « mérite d’être réformée, afin d’être plus juste, plus inclusive et apte à répondre aux légitimes aspirations des peuples du monde ». Discours intégral👇👇

Monsieur le Président,

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les Chefs de délégations,

Monsieur le Secrétaire général,

Mesdames et Messieurs,

A l’entame de mes propos, je voudrais transmettre les chaleureuses félicitations de Son Excellence le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président du Conseil National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées pour votre brillante élection à la présidence de la 77ème session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies et rendre un hommage mérité à votre prédécesseur, Son Excellence Monsieur Abdullah SHAHID, pour la qualité du travail accompli durant son mandat.

Je voudrais en outre, exprimer l’appréciation et la profonde gratitude des autorités guinéennes au Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, pour son mandat dynamique et inclusif.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

La participation de la délégation guinéenne à la présente session permet d’apporter, des informations sur la situation nationale et d’apprécier celle internationale.

La République de Guinée après avoir donné le ton des indépendances en Afrique, notamment dans les pays francophones, a, cependant, connu des moments difficiles dans sa gouvernance et, malheureusement, durant la dernière décennie le régime qui était en place n’a pas dérogé à la règle.

Cette période a été particulièrement marquée par une politisation en outrance des instances de l’Etat, des violations de l’état de droit et la gabegie financière. Enfin, le changement constitutionnel supprimant la limitation du mandat présidentiel à deux, opéré par le précédent Président, a été le facteur déclencheur de troubles socio-politiques dans une Nation dont le développement était déjà paralysé, bien qu’il soit en passe d’être le premier producteur de bauxite au monde.

Face à cette situation désastreuse et la nécessité de parer aux dérives du pouvoir, les Forces de Défense et de Sécurité, unies au sein du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) ont, dans un élan de solidarité et de patriotisme, décidé de prendre leur responsabilité le 05 septembre 2021, en vue d’établir une gouvernance vertueuse profitable aux populations guinéennes, notamment les femmes et les jeunes, avec pour objectif un développement inclusif et durable.

La population a adhéré à ces idéaux et exprimé ses attentes lors des concertations entre le CNRD et les Forces vives de la Nation. Un état des lieux a été réalisé afin de convenir des solutions appropriées aux défis identifiés et de relancer le pays, avec pour objectifs :