Opération de dépôts et de retraits : OFM Guinée invite à utiliser l’application Orange Money

🔴Communiqué🔴La Direction Générale d’Orange Finances Mobile Guinée informe son aimable clientèle, qu’un incident réseau empêche la réception des notifications sms suites aux opérations sur le service Orange Money. OFM Guinée tient à vous rassurer que les équipes techniques sont fortement mobilisées pour un retour à la normal dans les prochaines heures.

En attendant, OFM Guinée invite les tous les abonnés et les PDV à utiliser l’application Orange Money pour réaliser les opérations de dépôts et de retraits. OFM Guinée s’excuse des désagréments causés et remercie chacun de sa compréhension.