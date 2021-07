Opération d’ouverture des voies de passage d’eaux : le ministre Ibrahima Kourouma pilote les travaux à Kobaya

Lancée le 10 juillet dernier par Dr Ibrahima Kourouma et Elhadj Papa Koly Kourouma, respectivement ministres de la Ville et de l’Aménagement du territoire, de l’Hydraulique et de l’Assainissement, l’opération de dégagement des points critiques susceptibles de créer des inondations se poursuit dans les communes de Conakry.

Dans le but donc d’accélérer les travaux en vue de mettre les citoyens à l’abri de ces inondations parfois mortelles, le ministre de la Ville et de l’Aménagement du territoire, en compagnie de quelques cadres techniques de son département était ce dimanche dans le quartier Kobaya Takoui, secteur 4 dans la commune de Ratoma, où il a lui-même piloté les travaux d’ouverture des voies de passage d’eaux.

Dans ce quartier de la haute banlieue de Conakry, plusieurs concessions se trouvent inondées par les pluies des dernières 48 heures. Et les machines mobilisées pour la circonstance travaillent d’arrache-pied pour donner du sourire aux populations impactées.

« Comme vous l’avez constaté, dans ces dernières 48 heures, il y a eu énormément de pluie sur la ville de Conakry. Et la conséquence de ça, c’est que certains lieux ont été inondés. Nous sommes venus aujourd’hui à Kobaya parce que c’est un lieu extrêmement important. Il y a des maisons qui ont été inondées et il y a des situations très graves. Nous sommes en train de travailler ici à Kobayah depuis hier pour ouvrir complètement le canal principalement d’évacuation des eaux. Et comme vous le voyez, les machines sont depuis en train de travailler pour faire en sorte que les familles qui ont été inondées ne le soient plus », a précisé le ministre Kourouma, très préoccupé par la situation.

Poursuivant, il dira que « dans les analyses faites par les spécialistes au niveau du département, ce canal qui est là est le canal principal d’évacuation des eaux dans ce lieu. Normalement, la chose la plus importante serait de complètement de l’ouvrir. Et en même temps, toutes les maisons qui sont construites sur le canal, nous sommes en train de travailler pour les dégager complètement pour que la population puisse être soulagée. Les instructions sont très claires. Le Président de la République, Pr Alpha Condé, a une position qui consiste à faire que l’ensemble des Guinéens puisse vivre dans la tranquillité. C’est la mission qui est confiée, et nous allons nous battre pour que cela soit », dira-t-il.

