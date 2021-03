Opérations de déguerpissement : Alpha Condé rappelle ce qu’il avait déjà promis…

Les opérations de déguerpissement des encombrants physiques du pays ont été évoquées en conseil des ministres, hier, jeudi. Dans le compte rendu, il a ete rapporté que “le Chef de l’Etat a informé de la mise en place d’une mission d’investigation autour des opérations de déguerpissement en cours à Conakry et dans certaines villes de l’intérieur du pays. Il a clarifié les rôles respectifs des brigades en activité pour la libération des emprises des voies publiques et la commission dont la mise en place est imminente et dont la mission sera de procéder au recensement des bâtiments et domaines publics indument occupés ou cédés. Il a rappelé à cet égard que tout occupant disposant de titres de propriétés authentique et valide sera recensé et indemnisé s’il était affecté par les opérations de déguerpissement, conformément aux dispositions légales en vigueur”.