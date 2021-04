Opérations de déguerpissement : ‘’de qui Kassory est en train de se moquer ?’’ (Pépé Francis Haba de l’UGDD)

Après la sortie de Kassory Fofana relative à l’opération de démolition des maisons dans le Grand Conakry devant les députés hier mercredi, l’heure est aux commentaires et aux réactions. Pour certains leaders politiques, cette sortie du Premier ministre démontre clairement la faiblesse de l’administration guinéenne. C’est le cas de Pépé Francis Haba, président de l’Union guinéenne pour la démocratie et le développement (UGDD), qui a été interrogé par notre rédaction.

« L’ordre de casser les maisons, on ne sait pas d’où ça vient . ». Cette réaction du Premier ministre guinéen a surpris plus d’un, même les députés qui ont adopté mercredi son programme de politique générale. Il en est de même pour Pépé Francis Haba de l’UGDD qui qualifie ces propos ‘’d’irresponsables’’.

« C’est une sortie qui n’honore pas notre pays. Ça n’honore pas l’image du gouvernement guinéen. Et ce sont des propos, on va dire, irresponsables. En tout cas, ils ne sont dignes de dirigeants d’un pays. Ce sujet de démolition a été à la UNE pendant plusieurs semaines. Et on a vu plusieurs familles qui ont été touchées. Des milliers de personnes, que ça soit à Conakry ou à l’intérieur du pays. Donc on ne sait pas de qui Kassory est en train de se moquer », s’interroge-t-il.

Le président de l’UGDD indique que c’est au peuple de Guinée de tirer les conséquences de cette déclaration qui met à nu ‘’l’incohérence’’ et ‘’l’inconséquence’’ du gouvernement Condé.

« Vous savez, quand on gouverne un pays de façon illégitime, quand on n’a pas un mandat du peuple de Guinée, naturellement, on peut se permettre de déclarer n’importe quoi », a-t-il dénoncé.

Mais jusqu’à preuve du contraire, Pépé Francis Haba reste convaincu que le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Ibrahima Kourouma, n’a pas agi seul dans cette opération de déguerpissement en Guinée.

Yamoussa Camara

