Opérations de marquage des domaines de l’Etat à Kankan : « c’est la démolition qui va suivre » (président de la commission)

Les opérations de récupération des domaines bâtis et non bâtis de l’Etat sont en cours depuis quelques semaines à l’intérieur du pays. A Kankan, ces opérations ont démarré ce samedi 7 mai 2022, par l’identification et le marquage des emprises des voies publiques de la ville. Le lancement a connu la présence des autorités administratives et militaires, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

C’est le gouverneur de région accompagné du commandant de la troisième région militaire et du maire de la commune urbaine de Kankan qui a donné ce samedi le coup d’envoi de ces opérations d’identification et de marquage des patrimoines bâtis et non bâtis et bâtis de l’Etat. Elles sont parties du rond-point de Missira jusqu’à la sortie de la ville sur la nationale Kankan-Kouroussa. Pour ce début, ce sont les emprises des deux cotés des voiries jusqu’à 25 m de mètres de distances, selon les techniciens de l’habitat, qui sont concernées.

Aboubacar Diakité est le gouverneur de la région administrative de Kankan : « Ce matin on a lancé les opérations de marquage des domaines de l’Etat, mais nous allons commencer par les emprises parce que vous même vous savez que toutes les rues sont obstruées par les kiosques et les hangars. Donc, il faut complètement chercher à libérer la route pour que la circulation soit libre. Aujourd’hui, nous sommes avec la commission qui est chargée de ça, nous avons tous les techniciens ce matin. »

Des magasins, Kiosques, boutiques, concession familiales, immeubles, écoles ou encore stations services rien n’est épargné par ces opérations. Tout sera démoli sans état d’âme prévient Colonel Malick Diakité, le président de la commission de la récupération des domaines bâtis et non bâtis de l’Etat à Kankan :

« Je me réjouis du lancement du marquage des emprises qui va être suivi immédiatement de la démolition parce que ces des emprises de la route, nous allons procéder avec les techniciens de l’habitat à marquer les bâtiments et les domaines non bâtis de l’Etat. »

Cependant, le commandant de la troisième région militaire de Kankan sensibilise la population en termes : « Ces opérations ne sont pas contre quelqu’un au contraire c’est pour nous tous, parce que ce qui appartient à l’Etat appartient à tout le monde donc je leur dit d’accepter ce programme, c’est programme vaste et ambitieux mais entre dans l’intérêt de Kankan. »

A noter que le délai pour le démarrage de la démolition des lieux marqués n’est pas encore fixé par les autorités.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

