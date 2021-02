Opposants détenus en Guinée : l’ONU parle de ‘’fausses accusations d’atteinte à la sécurité intérieure de l’État’’

La cheffe des droits de l’homme de l’ONU s’est alarmée du ‘’sort des militants de l’opposition et de membres de la société civile arrêtés en marge de l’élection présidentielle d’octobre dernier en Guinée’’.

« L’arrestation et la détention de membres de l’opposition et d’activistes de la société civile sous de fausses accusations d’atteinte à la sécurité intérieure de l’État, dans le contexte des élections présidentielles de l’année dernière, sapent gravement les fondements de la gouvernance démocratique », a déclaré sur le site de l’institution onusienne la Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, ancienne président de Chili. Exhortant Conakry « à libérer toutes les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et de participation, et à garantir des procès équitables aux personnes accusées d’infractions pénales ». Plus loin, elle a également appelé les autorités guinéennes à « accélérer les procès des détenus de droit commun » et à améliorer leurs conditions alimentaires et sanitaires.

Maciré CAMARA