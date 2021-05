Opposants interdits de voyager : ‘’ce n’est pas du domaine de l’exécutif et du pouvoir politique’’ (Tibou Kamara)

Face à la presse ce jeudi, le ministre d’Etat, ministre de l’Industrie et des PME, conseiller personnel du chef de l’Etat et porte-parole du gouvernement s’est exprimé sur quelques sujets dont l’interdiction aux opposants de quitter sur le sol Guinée.

Selon lui, cette question n’est pas du domaine de l’exécutif et du pouvoir politique.

« On nous a informés que c’est du fait de la justice. C’est pour cette raison que le vice-président de l’UFDG, Fodé a demandé à son avocat de s’informer à la source judiciaire pour connaître les raisons de ces contraintes et de ces restrictions et d’engager une discussion avec les autorités compétentes pour non seulement connaître les raisons de ces restrictions et la possibilité de les lever. Ce n’est pas du domaine de l’exécutif et du pouvoir politique », a-t-il déclaré.