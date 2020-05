Opposition extraparlementaire/Diabaty Doré porté à la tête de la CODEP : “notre temps a sonné” 

Quelques jours après l’annonce de son lancement, la Coalition Démocratique des Partis Politiques de l’opposition extraparlementaire (CODEP) a un nouveau coordinateur Général. Et, c’est Diabaty Doré, président du parti RPR qui a été élu avec 14 voix sur 18 pour un mandat de 6 ans renouvelable. L’élection a eu lieu ce mercredi 13 mai 2020.

Dans son discours de circonstance, Diabaty Doré a promis de s’investir à fonds pour l’atteinte des objectifs de leur plateforme.

« En ce 13 mai, vous venez de me porter à la tête de cette grande coalition qui va enfin restaurer l’espoir des Guinéens dans les mois à venir. Je vous dis merci au fond de mon cœur. Par ailleurs, je déclare solennellement que je ne vous mentirai pas, de moins encore vous décevoir. En plus, j’affirme avec une grande conviction devant mes chers compatriotes de me faire confiance car, notre temps a sonné. C’est-à-dire c’est maintenant ou jamais », a-t-il souligné.

A en croire le nouvel élu, après la crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus, plusieurs actions seront menées par cette opposition extraparlementaire.

« Dès après la pandémie du COVID-19, nous allons nous atteler à des choses sérieuses qui ne sont autres que le combat pour la démocratie, la justice, la consolidation de la paix, de la liberté sans lesquelles aucun développement n’est possible » a-t-il dit.

Appelant ensuite à la détermination de tous pour l’intérêt du peuple de Guinée.

Il faut préciser que la cérémonie s’est tenue au siège du RPR à Bonfi dans la commune de Matam, en présence des partis politiques malheureux aux dernières élections législatives du 22 mars dernier, et ceux qui n’y ont pas participé. Pour la circonstance, plusieurs postes ont été créés.

Mohamed Cissé