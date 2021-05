OPROGEM : Michel et Mory âgés de 25 et 57 ans accusés de viol sur des enfants de 8 ans et 9 mois

L’Office de Protection du Genre, de l’Enfance et de Mœurs (OPROGEM) a, dans ses locaux présenté à la presse ce vendredi, 28 mai à Kaloum deux (2) présumés violeurs de mineurs. Le premier Michel Mansaré foreur âgé de 25 ans est accusé d’avoir entretenu des rapports sexuels avec une écolière de 8 ans.

Quant au second présumé, il s’agit d’un mendiant de 57 ans interpellé pour avoir tenté d’abuser d’un bébé de 9 mois.

Selon le commissaire Ibrahima Arifac, chef du département protection genre et enfants, qui a expliqué les faits, cela ferait 2 mois que Michel Mansaré entretiendrait des rapports avec l’écolière de 8 ans.

« Selon la déclaration de la fille, elle a été renvoyée de l’école par son maître de classe. Et depuis cela il y un monsieur qui l’intercepte à chaque fois qu’elle part pour l’école. Il l’entretien mais de façon très succincte. Il ne l’a pénètre pas mais il l’a déshabille et se couche sur elle. C’est avec ça que il trouve son plaisir. Donc des remarques ont été faites par les encadreurs de la fille à l’école, ses parents lui ont posé des questions et elle a indiqué là où ce travail. C’est ainsi que nous y sommes allés pour interpeller le monsieur. Malheureusement ce dernier nié les faits en bloc, il dit même ne pas connaître cette fille. La médecine légale a décrit des sévices corporelles sur la fille mais l’hymen est intacte », a expliqué le commissaire de police.

Parlant du second cas, celui de Mory Kéita, le commissaire Arifac déclare qu’il aura fallu la vigilance d’un témoin pour éviter l’irréparable

« Le deuxième cas est lié à un enfant de 9 mois victime d’une tentative de . Heureusement lorsque ça se passait il y a eu la vigilance d’un témoin qui a vite agi. Ce qui a empêché le monsieur de faire du mal à la fille. Nous avons interpellé ce monsieur aussi qui reconnaît avoir dérobé ce enfant de es mains de son père. Il est sorti selon lui pour aller faire la mendicité, mais à un certain moment il a eu envie d’uriner, il est rentré dans une cabane inachevée pour abusé de la fille, c’est là-bas qu’il a été intercepté par le témoin qui l’a pris. Donc c’est la clameur publique qui nous a permis d’envoyer ce monsieur-là à l’OPROGEM. C’est un tapissier de profession, il est âgé de 57 ans, il s’appelle Mory Kéita. Il reconnaît que c’est lui qui a pris la petite pour s’amuser avec elle. Il reconnaît avoir pris la petite pour la serrer sur lui lorsqu’il urinaire », raconte-t-il.

Bien évidemment, les mis en cause ont tous les deux nié les faits à eux reprochés. Si le premier nie ne pas connaître la fille, le second déclare qu’il aurait pris le bébé pour aller mendier.

« Je ne comprends pas, je suis allé travailler sur un forage à Bellevue, puis je suis sorti pour aller prendre un café noir et c’est ainsi qu’ils sont venus me prendre que c’est moi. Je dis mais qu’est ce que j’ai fait. Ils ont appelé la police qui est venue m’arrêter. Arrivé ici moi aussi j’ai appelé ma sœur (…) C’était au pont 8 novembre. Je suis venu et j’ai pris l’enfant des mains de son père alors qu’il était arrêté, c’est un bébé de 9 mois. Ensuite nous sommes allés mendier, la première personne nous a donné 2000, j’ai pris ça pour acheter des cigarettes, c’est ainsi qu’elle aussi a vu des biscuits et l’a indexé me signifiant de lui en acheter de lui en acheter. Après cela nous sommes allés jusqu’à Libraport avant de revenir au niveau du pont 8 novembre. Tout ce temps j’avais le bébé entre les mains et les parents du bébé sont venus chercher leur enfant en me frappant sur la tête avant de me conduire ici », ont relaté à tour de rôle Michel Mansaré et Mory Kéita.

Dans les heures à venir, les deux présumés seront présentés au procureur pour la suite de la procédure.

Maciré Camara