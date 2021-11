OPROGEM : trois présumés malfaiteurs arrêtés dont une adolescente de 15 ans poursuivie pour enlèvement

L’Office de Protection du Genre, de l’Enfance et des Mœurs (OPROGEM) a procédé à la présentation ce mardi 2 novembre 2021, de trois individus poursuivis pour des faits différents. Il s’agit de Aïcha Camara, Aboubacar Sidi Bah et Fodé Bangaly Camara respectivement poursuivis pour les faits d’enlèvement, de viol et de cybercriminalité.

Selon le Commissaire Ibrahima Arifac, chef du département protection genre et enfant à l’OPROGEM, Aïcha Camara à qui il est reproché d’avoir enlevé huit (8) jours durant une fillette de 3 ans, est âgée de 15 ans. Originaire de Siguiri, elle serait venue à Conakry pour être domestique.

« Elle a intercepté l’enfant d’un citoyen et l’enfant a fait huit jours avec elle. Pour un premier temps, elle nous a été confiée par le tribunal pour enfants dans le cadre de l’hospitalité, mais deux jours après, les parents sont venus dans notre service pour déclarer la disparition de leur fillette de 3 ans. C’est suite à cela que nous avons lié les approches et on a constaté que c’est cet enfant que les parents ont déclaré. Nous avons aussitôt informé le président du tribunal pour enfants pour lui dire que la personne que vous nous avez confié est lié à un cas d’enlèvement. Il nous a demandé d’ouvrir une enquête préliminaire et cela fut fait elle a reconnu les faits et nous expliquer son mode opératoire. L’acte s’est passé à Lansanayah barrage. »

Sur le deuxième cas, poursuit-il, « le présumé auteur nie les faits en bloc mais nous avons référé la fille à la médecine légale qui nous confirmé qu’il y a eu un attouchement et c’est récent », a-t-il expliqué.

Quant au troisième cas qui concerne la cybercriminalité, le mis en cause s’appelle Fodé Bangaly Camara. « Il se fait appeler sur les réseaux sociaux ‘’Mohamed canadien Condé, Ibrahima Camara et Starboy Fodé’’. Il prend contact avec certaines filles sur les réseaux sociaux en les proposant le mariage après avoir entretenu une relation amicale. Quelques temps après, il envoie de l’argent à ces filles, mais par la suite, il vous demande de l’envoyer votre photo intime. Une fois la photo dans sa boîte, il dit après que dans leur coutume pour épouser une femme, si c’est le grand-frère qui doit épouser la femme, elle doit d’abord coucher avec le petit-frère. Donc certaines filles n’ont pas pu échapper à ses menaces à travers les images déjà en sa possession. Il est passé à l’acte avec certaines filles. Non seulement c’est lui le grand-frère qui réside au Canada qui s’appelle Mohamed canadien Condé, mais c’est lui encore le petit-frère qui s’appelle sur les réseaux sociaux ibrahima Camara et c’est lui encore qui s’appelle Starboy Fodé qui est en même temps parents. Donc il a fait avec une jeune dame de la cité et il a voulu revenir avec la même personne. Cette fois-ci, elle a dit que trop c’est trop il faudrait que je mette fin à cela parce que je ne ressemble pas à cela. C’est celle là qui nous saisi et nous avons ouvert une enquête à ce sujet et on l’a interpellé. Aussitôt interpellé, il a reconnu les faits. À travers les pièces justificatifs nous avons compris qu’il y a une trentaine de femmes qui sont victimes et il y a même des femmes mariées », regrette le commissaire.

Interrogés, si Aboubacar Sidi Bah a rejeté les accusations à son encontre en déclarant ne pas connaître la petite attouchée, Aïcha Camara elle, avouera s’être prise d’affection pour la fillette de 3 ans. Affection qui la poussera, selon lui, à kidnapper l’enfant.

Maciré Camara