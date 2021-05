OPROGEM : un jeune homme de 19 ans accusé d’avoir violé une fillette de 2 ans

L’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) a procédé à la présentation ce mercredi 5 mai 2021 d’un présumé violeur d’une fillette de 2 ans. L’acte odieux se serait passé dans la commune de Ratoma non loin de l’hôpital Jean-Paul 2.

Selon l’officier de police, le commissaire Ibrahima HarriFat, son service aurait été informé par un appel anonyme.

« Là pour une question de proximité, nous avons jugé nécessaire de rentrer en contact avec nos collaborateurs du commissariat de Taouyah qui se sont aussitôt rendus sur les lieux et ont interpellé le présumé auteur. La famille victime s’est présentée devant nous munie de leur plainte pour que nous puissions engager une procédure à ce sujet. La fille a été référée à la médecine légale et elle a été entendue en présence de sa maman. Ils nous ont relaté les circonstances dans lesquelles la fille a été victime de viol », explique-t-il.

Si la médecine légale fait cas d’attouchements et de lésions sur la fillette, il n’en demeure pas moins que le mis en cause réfute les faits.

« Le présumé auteur, interrogé, a nié les faits en bloc. Il reconnaît quand même qu’il est sorti deux fois de suite avec la fille pour aller acheter du yaourt et du bonbon pour elle, en compagnie de sa maman. Il dit qu’ils étaient tous dans le même centre mais qu’il ne connaissait pas la fille au préalable. »

Le rapport médico-légal nous révèle deux cas qui sont accablants. Cette fillette âgée de 2 ans a été victime d’attouchements et il y a des lésions à 5 heures et à 7 heures. L’UTT déterminé par la médecine légale est de 15 jours, donc c’est vraiment accablant. Ils ont précisé que les attouchements sont récents », a raconté le commissaire de police.

Interrogé, le mis en cause nie avoir violé la fillette. « J’étais en Algérie où j’ai fait 4 ans. Quand je suis venu on était au centre de l’OIM. Il y a une petite fille qui était là-bas. Le premier jour de mon arrivée, j’ai acheté yaourt pour boire mais quand elle m’a vu avec, elle s’est mise à pleurer. Alors, je lui ai donné le yaourt. Le vendredi qui a suivi, j’étais avec un ami qui allait nous acheter à manger, quand la fille m’a vu, elle a couru après moi en pleurant. Je ne l’ai pas violé. Lorsque je l’ai prise, c’était pour aller à la boutique et là on était en compagnie de sa mère et l’un de mes camarades », affirme-t-il.

A souligner que le présumé auteur, après avoir été présenté à la presse, a aussi été conduit devant le tribunal pour enfants.

Maciré Camara