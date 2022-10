OPROGEM : un présumé violeur d’une fillette de 5 ans présenté à la presse

C’est une fillette âgée seulement de 5 ans qui serait abusée sexuellement à Lambanyi, par un jeune du nom de Aboubacar Soumah âgé de 20 ans, et peintre de profession.

Appréhendé, le présumé violeur a été présenté à la presse ce mardi 25 octobre par l’office de protection du genre ,de l’enfance et des mœurs (OPROGEM).

Dans ses explications, Capitaine Djenab Sadjo Diallo, chef section enfance par intérim à la Direction Générale de l’Office de Protection du Genre, de l’Enfance et des Mœurs (OPROGEM) a indiqué que le présumé violeur aurait été reconnu par la victime. « C’est un cas de viol sur une fillette âgée de 5 ans. Nous avons été saisis d’une plainte manuscrite le 19 octobre 2022 par le père de la victime. A l’issue de cela, nous avons référé la fille à la médecine légale qui a confirmé l’acte. De fil à l’aiguille, nous avons interpellé un suspect qui a été reconnu par la victime elle-même du nom de Aboubacar Soumah, âgé de 20 ans et peintre de profession domicilié à Lambanyi. », a-t-elle expliqué.

Interrogé, Aboubacar Soumah peintre de profession, présumé violeur a nié tous les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, il n’y est pour rien.

« On m’a accusé de viol . Je ne sais pas qui a fait ça. Je souffre en prison mais je ne sais pas qui a fait ça. Je connais même pas qui a violé la fille . On m’a trouvé à la maison que le commissaire a besoin de moi de venir au commissariat. Je suis venu au commissariat, on m’a demandé si c’est moi qui ai violé la fille, j’ai dit non, ce n’est pas moi qui ai violé l’enfant. Je suis là pour ça. On loge ensemble à Lambanyi. Je suis pas le seul à Lambanyi mais je ne connais rien dans cette affaire. », a-t-il indiqué.

Quant à la directrice nationale de l’OPROGEM, Marie Gomez, elle demande à tous les parents d’être vigilants.

« Il y a une démission parentale. Parce que tous les cas de viol que nous recevons, la responsabilité parentale est la cause. Soit la victime est allée revendre de l’eau ou elle est assise quelque part et c’est là leur bourreau les guette pour leur faire du tort. Il y a une recrudescence sur le cas de viol. Nous demandons aux parents d’être vigilants », a-t-elle lancé.

Christine Finda Kamano

622716906