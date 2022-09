Orange Esport Expérience : trois gamers iront représenter la Guinée, à Abidjan

La société Orange Guinée a organisé les 16 et 17 septembre 2022 la 5ème édition du tournoi Orange Esport Expérience (OEE). Un Tournoi de jeux vidéos qui vise à accompagner les amoureux de ces jeux vidéos dans leurs passions et leur faire vivre des émotions inoubliables à l’échelle internationale.

Pour cette 5ème édition, Orange Esport Expérience a accueilli plus de 224 gamers répartis entre les catégories E-football, FIFA 2022 et Street Fighters.

« Chaque année, on organise des tournois panafricains qui permettent à des Guinéens de participer à ces tournois avec les autres filiales. Nous avons reçu une deux centaines : 128 pour la catégorie FIFA 2022, 64 pour la catégorie e-football et 32 pour la catégorie Street Fighters », a expliqué Idrissa Diakité, Chef service sponsoring, événementiel et visibilité et PMO de la filiale Orange Esport.

En ce qui concerne l’objectif, il ajoute que le but : « c’est de pouvoir accompagner ces jeunes-là autour de leur passion ».

Après deux jours de compétition Intense, trois places ont été octroyées aux trois meilleurs de chaque catégorie. Les premiers des trois catégories repartiront avec 2.000.000 fg chacun, pour la deuxième place c’est 1.500.000 fg chacun et la troisième place c’est 1.000.000 fg sans compter que les trois champions retenus participeront au tournoi panafricain qui est prévu à Abidjan en décembre 2022.

Maciré Camara