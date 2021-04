Orange Guinée annonce l’identification de ses clients (communiqué)

Orange Guinée informe son aimable clientèle, qu’une campagne d’identification de ses clients est en cours, conformément à la décision de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT).

En effet, jusqu’au 1er mai 2021 et afin que leurs SIM restent actives, les clients sont invités à régulariser leur situation en se rendant dans l’une de nos agences Orange, munis de leurs pièces d’identité valables et en cours de validité. Il s’agit notamment de : la carte nationale d’identité, la carte d’électeur, le passeport ou pour les étrangers le passeport et la carte d’identité CEDEAO.

Vous pouvez également mettre à jour votre identification via l’application https://identification.orange-guinee.com

Orange Guinée remercie ses abonnés pour leur compréhension.

Conakry le 01 Avril 2021