Orange Guinée: jusqu’au 27 mai, déposez votre dossier de candidature pour rafler le POESAM à des Prix qui s’élèvent jusqu’à 25000€

Pour accompagner à chaque moment du cycle de vie de votre projet d’innovations ou des créations numériques, la Société Orange Guinée a, à travers le Prix Orange de l’Entrepreneuriat Social Afrique et du Moyen Orient (POESAM), qui est à sa 7ème édition à l’échelle nationale et sa 12ème édition à l’international, lancé l’appel à candidature depuis le mois de mars dernier et qui prend fin le 27 mai 2022.

À travers ce projet, Orange repère, soutient et promeut les talents du numérique, instigateurs du changement allant dans le sens du POESAM et l’une des conditions sine qua non il faut avoir 21 ans lors de la présentation.

Le Directeur chargé de la Communication et des Relations Extérieures de Orange Guinée était ce lundi 9 mai 2022, à l’Université Mercure International, pour expliquer aux étudiants le bien-fondé du Prix Orange de l’Entrepreneuriat Social Afrique et du Moyen Orient (POESAM).

« Ce projet vise tout simplement à accompagner, encadrer mais surtout booster les projets qui s’appuient sur la nouvelle technologie et la communication et que ces projets servent à la communauté guinéenne. Et en servant la communauté guinéenne, c’est booster les compétences de ceux qui créent, de ceux qui innovent et ceux qui font sortir de l’ordinaire. C’est pourquoi une fois qu’on a ces projets, on les accompagne, on booste non seulement les projets mais aussi les initiateurs du projet », a expliqué Sékou Keïta, tout en rappelant que cette démarche touchera toutes les universités de la Guinée.

Poursuivant, M. Keita a ajouté que cette année, ils ont intié une nouvelle vision au POESAM dénommée Orange au cœur des Universités. Et sa particularité c’est la communication de tête-à-tête pour aller à l’offensive « Cette année, au lieu qu’on fasse d’autres communications, spots publicitaires radio et télé ou des communiqués, on a voulu aller à l’offensive, faire un tête-à-tête avec les étudiants, mettre à leur disposition des éléments qui représentent le POESAM, qui peut poster pour être candidat, quelles sont les conditions d’accès, une fois que tu as accès comment ça va se passer le concours ou le déroulé du concours et après le déroulé », dira-t-il.

Plus loin, ce responsable de la communication et des relations extérieures de Orange Guinée a rappelé qu’ils ont compris que le nouveau concept du monde actuel c’est la numérisation, c’est la digitalisation « Donc nous voulons un monde digitalisé, nous voulons un monde purement numérique…Il faut protéger l’environnement. En le faisant, c’est de préserver la santé, parce que la santé c’est l’environnement et c’est l’espace où nous vivons. Et pour que nous vivions en évitant certaines maladies, il faut forcément la protection de l’environnement. Et pour y arriver, il faut éviter l’utilisation de certains objets, il faut se passer de certains outils, de certains équipements. Et pour se passer de certains outils et de certains équipements, il faut trouver leurs remplaçants. Et pour trouver certains remplacements, il faut forcément se tourner vers la nouvelle technologie et la communication ».

Pour finir, il faut retenir que vous avez jusqu’au 27 mai 2022 pour déposer votre candidature à l’un des prix nationaux et tenter ainsi d’être sélectionné pour le Grand Prix International et peut-être remporter, 25,000€, 15,000€ ou 10,000€. Il faut noter également que pour la 3ème année consécutive, le prix féminin international récompensera à hauteur de 20,000€ sa lauréate. Ce projet a pour finalité d’améliorer les conditions de vie des femmes. Et après le concours national, l’un des cinq lauréats recevra 60,000,000 gnf +1 Mac Book Pro; 40,000,000 gnf +1 MacBook Air; 30,000,000 gnf, 1MacBook air ou alors 20,000,000 gnf + 1 Air Pad prévus pour le lauréat du Prix Féminin national. Les cinq gagnants bénéficeront d’un accompagnemrnt de Orange et de ses partenaires.

Mamadou Yaya Barry

622266708