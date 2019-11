Orange Guinée lance de nouvelles offres

Orange-Guinée a animé ce lundi, 25 novembre 2019, une conférence de presse dans un complexe hôtelier de Conakry. Une occasion pour le leader de la téléphonie mobile en Guinée d’annoncer à ses partenaires sa vision et aussi leur faire part des faits marquants de l’année 2019 qui tend à sa fin. Dans son allocution, le Directeur Général d’Orange-Guinée, Aboubacar Sadikh Diop, a rappelé les défis auxquels fait face la société afin de garantir un meilleur accès réseau à ses consommateurs sur l’étendue du territoire guinéen.

« Orange est à l’écoute de ses clients. Nous savons que les habitudes et les besoins du client évoluent, nous sommes donc engagés à faire bénéficier à nos clients guinéens les innovations qui amélioreront les inclusions numérique et géographique. Quand on écoute nos clients, ils nous disent qu’ils ont besoins d’être connectés pour travailler, pour parler avec leurs amis, pour regarder des vidéos, pour être simplement performants dans leurs activités. Quand on écoute nos clients, ils nous disent qu’ils ont besoin aussi d’offres innovantes et simple à utiliser, des offres pertinentes permettant d’impacter positivement le quotidien, mais aussi des solutions adaptées aux besoins des professionnels. Orange a fait le pari d’être un opérateur multiservice, c’est pourquoi nous mettons en œuvre notre expertise, tous les jours, pour impacter les besoins de chaque Guinéen de Conakry à Yomou. Cela se traduit par des offres comme Orange Money, Orange Energie et toutes les offres de contenu Orange et de services à la valeur ajoutée… Cette détermination à répondre aux attentes de nos clients nous conduit aujourd’hui à l’une des raisons de cette conférence de presse sur la commercialisation du Home Box, la première offre résidentielle 4G sur le marché guinéen. La Home Box est un pack pour l’internet et le téléphone fixe à la maison. Il y a quelques jours nous avons lancé World Remit grâce au partenariat signé par OFMG et World Remit, pour offrir la possibilité aux Guinéens où qu’ils soient dans le monde, dans plus de 50 pays pour pouvoir envoyer de l’argent à leurs proches en Guinée. Enfin, nous avons aussi lancé le service transfert avec code pour élargir l’inclusion numérique afin de faciliter les transactions de tous les Guinéens, simplifier les parcours pour que l’inclusion financière soit davantage une réalité », a-t-il dit.

La Home Box est un pack de Orange-Guinée composé d’un routeur 4G qui permet de connecter les appareils en Wifi à la maison. Très pratique, on peut y connecter sa télé, on peut connecter son téléphone, on peut connecter même les consoles de jeu des adolescents et d’autre part vous avez un combiné fixe qui vous permet de recevoir et d’émettre des appels.

« La souscription se fait sans engagement. Pour y accéder, il suffit tout simplement d’acheter le pack en agence à un million trois cent mille francs guinéens et ensuite sélectionner les forfaits qui vous ont été offerts. Ces forfaits ont été conçus vraiment pour des usages à la maison. Pour y souscrire il suffit tout simplement de faire *222# pour pouvoir accéder à ces forfaits qui sont composés d’un volume d’internet et également d’un forfait d’appels vers orange. Il y en a trois qui vont de 5 Go à 20 Go qui ont tous des volumes d’appels vers orange qui vont de 20 minutes à 150 minutes. Il faut noter que lorsque vous achetez cette offre Home Box, on vous offre automatiquement 15 Go de forfait orange pour pouvoir profiter des bienfaits d’internet. Et il y a une chose que je voudrais noter : c’est qu’on a fait en sorte d’avoir un suivi particulier sur la consommation d’internet. Il y a donc des alertes qui sont progressivement envoyées en fonction du taux de consommation du forfait. Et comme vous le savez, on a de grands pouvoirs en tant qu’opérateur télécoms. Cela nous donne aussi une grande responsabilité. On y a donc intégré aussi le contrôle parental qui permet de contrôler ce que les enfants peuvent faire sur internet », a expliqué Al Hassan Agack, Directeur Marketing et Communication.

Tout comme le service Orange money qui existe depuis 2012 et qui compte aujourd’hui jusqu’à 2.800.000 abonnés avec un enregistrement de 800.000 transactions par jour, Orange propose deux nouvelles offres.

Parlant du service World Remit, Le Directeur Général d’Orange Finances Mobiles Guinée, Sékou Amadou Bah, estime qu’il constitue une avancée majeure dans le domaine de l’inclusion financière. « Je vous confirme qu’à la suite d’un partenariat que nous avons développé avec World Remit, nos compatriotes, où qu’ils soient en Guinée, peuvent désormais recevoir de l’argent de leurs proches où qu’ils soient localisés à l’international, et cela dans près de 50 pays dans le monde. Les transferts sont simples. Ils sont possibles à partir des pays comme les Etats-Unis, le Canada, l’Espagne, la France. Pour citer quelques pays africains, nous avons l’Afrique du Sud, le Ghana. C’est une avancée majeure quand on sait combien il peut être parfois difficile de faire parvenir de l’argent à nos parents qui vivent à l’intérieur du pays. Le transfert se fait à partir du site de World Remit qui est www.worldremit.com ou encore ils ont une application World Remit qui peut être téléchargé. Donc, de manière simple on reçoit une notification sur son mobile dès que le dépôt est effectué sur son compte Orange Money », dira-t-il.

Sékou Amadou Bah ajoute que sur le plan national, il a été développé le transfert avec code qui permet aux clients d’envoyer de l’argent à tout autre Guinéen peu importe son opérateur mobile. « Cela est possible. Vous recevrez un code immédiatement. Cela vous met à disposition de 28.000 points de vente qui sont disponibles sur le réseau de distribution. Vous l’aurez compris, l’inclusion financière pour nous concerne tous les Guinéens sans distinction ».

Maciré Camara