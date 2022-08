Orange Guinée renouvelle son certificat QSE

Dans le cadre du respect du cycle de sa certification sur les normes QSE (Qualité, Sécurité et Environnement), Orange Guinée a passé l’audit de renouvellement réalisé par l’Association française de normalisation (AFNOR CERTIFICATION) du 30 Mai au 03 Juin 2022.

Suite à cet audit, le comité de certification a décidé du renouvellement du certificat QSE d’Orange Guinée suivant les référentiels :

ISO 9001 version 2015 pour son aptitude à fournir constamment des produits et services conformes aux exigences de ses clients, aux exigences légales et règlementaires applicables.

ISO 14001 version 2015 pour la prise en compte systématique de ses responsabilités environnementales à travers son engagement de manière continue à préserver l’environnement.

ISO 45001 version 2018 pour la mise en place de procédures, outils et mécanismes sur l’ensemble de ses sites pour répondre aux exigences d’un système de management de la santé et sécurité au travail.

Le renouvellement de ce certificat vient confirmer, pour Orange Guinée, la prise en compte des exigences de ses clients et sa capacité à réduire son impact environnemental. Il met également en avant le respect des lignes directrices appliquées pour procurer des lieux de travail sûrs et sains, améliorer la santé et la sécurité au travail en continu en minimisant les risques pour ses employés, ses clients, visiteurs et prestataires externes.

Orange Guinée à travers ce renouvellement entend consolider la démarche d’amélioration continue pour répondre davantage aux besoins et attentes de toutes ses parties intéressées.