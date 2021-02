Orange Sonatel et la GIZ signent un accord de partenariat pour renforcer l’employabilité numérique des jeunes…

En décembre 2019, Orange et la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), commissionnée par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), ont signé un accord de partenariat avec une contribution financière conjointe d’un montant de plus de 30 millions d’euros visant à promouvoir l’employabilité des jeunes, l’entrepreneuriat et l’innovation sur 14 pays de la région Afrique et Moyen-Orient. Le partenariat de développement est mis en œuvre par la GIZ et Orange dans le cadre du programme develoPPP.de du BMZ et contribuera à développer les compétences numériques d’au moins 20 000 jeunes et à créer 8 000 emplois dans ces 14 pays. Lire ci-dessous l’intégralité du communiqué…