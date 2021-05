Organisation de la CAN2025 en Guinée : ‘’ça va être difficile et même impossible’’ (Mathurin Bangoura)

Sur Djoma TV ce jeudi, 6 mai 2021, le président de la Ligue guinéenne de football professionnel le général Mathurin Bangoura Mathurin Bangoura dit ne pas croire à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de 2025 en Guinée.

« Qui parle de Coupe d’Afrique des Nations parle d’infrastructures. On parle d’infrastructures sportives, c’est-à-dire les pelouses, on parle d’infrastructures routières, d’infrastructures hôtelières, hospitalières, les télécommunications et les aéroports parmi tant d’autres. Donc si on n’a pas tout ça, en quatre (4) ans, je ne sais comment ça peut être possible de construire les stades, les routes et les hôtels. Parce que les hôtels, aujourd’hui à Conakry on en a. Mais dans quelle préfecture de l’intérieur vous avez un hôtel de trois (3) étoiles à plus forte raison 4 ou 5 étoiles ? Ce sont des motels qu’on trouve dans les préfectures. Donc, c’est au vue de tout ça que je me dis que ça va être difficile et même impossible de pouvoir organiser la coupe d’Afrique des Nations », explique-t-il.

S’agissant du récent voyage du ministre des Sports, Sanoussy Bantama à l’intérieur du pays où il a fait l’identification de certains sites, il a déclaré : « Le ministre Bantama, c’est le ministre des Sports, il sait ce qui se dit au gouvernement. Moi, c’est mon point de vue en tant qu’observateur que je donne. Pas en tant que membre du COCAN. D’ailleurs, je n’ai jamais assisté à une des réunions du COCAN », a-t-il mentionné.