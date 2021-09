Organisation des élections: “colonel Doumbouya a dit à la CEDEAO que seul le peuple de Guinée décidera”(Col. Amara Camara)

Face à la presse ce samedi 19 septembre au chapiteau du palais du peuple, le porte-parole du CNRD, Colonel Amara Camara est revenu sur les grandes lignes de la rencontre qui a eu lieu hier entre le président du CNRD, Colonel Mamady Doumbouya et la mission de la CEDEAO composée des présidents du Ghana, Nana Akufo-Addo et de Côte d’Ivoire Alhassane Ouattara.

A en croire, le Colonel Amara Camara, l’actuel homme fort du pays, a rappelé à ses hôtes que seul le peuple de Guinée décidera du retour à l’ordre constitutionnel et l’organisation des élections dans un délai de 6 mois ou non.

“Il y a eu des échanges très francs et sincères entre la délégation de la CEDEAO et le président Mamady, sur le premier point, notamment, la libération immédiate et sans conditions de l’ancien président : la délégation a rencontré l’ancien président et a remercié le président Doumbouya pour cette facilité qui leur a été accordée”. Ajoutant qu’il est aussi clair pour toutes les parties que l’ancien président demeurera en Guinée.

“Toutefois, toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité civique et morale”, informe-t-il.

Parlant du deuxième point qu’est le retour de l’ordre constitutionnel et l’organisation d’élections dans un délai de 6 mois , le colonel Amara a indiqué qu'” il a été rappelé par le président de la République à ses hôtes, qu’il était important que la CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé”.

Pour éviter ces erreurs, dit-il, il les a informés que les concertations nationales avaient débuté et que seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin”.

Sur le troisième et quatrième point, a confié le porte-parole des nouvelles autorités du pays, “le gel des avoirs et l’interdiction de voyager : les échanges ont été très brefs sur ce point. Le président a répondu que nous CNRD nous sommes des soldats. Et que la mission pour nous se passait en Guinée. Donc pas besoin de voyager. Et qu’il n y a rien à geler sur nos comptes”.

Elisa Camara/ Sadjo Bah

+224654957322