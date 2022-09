Orientation à partir de la plateforme Gupol : un véritable casse-tête pour les bacheliers de Mamou

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation vient d’annoncer le début de l’orientation des bacheliers session 2022 et ceux de 2020 à 2021. Mais cette inscription sur la plateforme Gupol est source d’inquiètude chez de nombreux bacheliers dans la ville de Mamou. Selon quelques-uns que notre correspondant a rencontrés ce lundi, la connexion n’est pas fiable. Et la plateforme a des difficultés.

Les orientations des bacheliers cette année suscitent de l’inquiétude chez les concernés. Certains d’entre eux tentent de s’inscrire il y a de cela une semaine mais en vain. C’est le cas de Elhadj Modjitaba Barry qui témoigne: « Actuellement, j’ai beaucoup de difficultés. Le réseau n’accepte pas et puis je suis venu au cyber, ça n’accepte pas toujours. Les difficultés là je marche avec ça jusqu’à présent. Même l’ouverture du compte ça n’accepte pas. Toute cette semaine passée j’ai tenté de s’inscrire mais en vain. Nous ne savons pas c’est dû à quoi mais les autorités doivent revoir ça maintenant », explique-t-il, avant d’ajouter que le réseau orange aussi se perturbe.

« Moi je pense qu’il n’y a pas de reseau actuellement en Guinée. Parce que même orange n’arrive pas à me permettre de faire mon inscription. Quand tu achètes la connexion, on te dit que c’est fini sans même utiliser pour dix minutes », dénonce Elhadj Modjitaba Barry.

Cette difficulté est aussi constatée chez cet autre bachelier, Alpha Amadou Baldé, qui laisse entendre que depuis le communiqué de l’annonce des orientations, il souffre.

« Cela fait une semaine que je suis dans l’incapacité de m’orienter sur cette plateforme. Moi je n’ai pas de problème avec la connexion. Le problème que j’ai c’est la plateforme Gupol qui n’arrive pas à s’ouvrir. Et c’est ce qui est inquiétant », précise Alpha Amadou Baldé.

Alpha Camara, informaticien rassure que cette année est différente des années précédentes. Selon lui, les bacheliers ne fréquentent pas les cybers.

« Cette année, beaucoup ne viennent pas. Chez moi aussi je rencontre les mêmes difficultés avec certains bacheliers qui viennent. Parfois j’ouvre, ça prend je selectionne ils font le choix mais après ça cale. Moi-même j’ai beaucoup essayé, ça n’a pas marché. J’invite humblement les autorités de la transition, notamment le ministère à mieux revoir la plaforme Gupol », soutient-il.

Reste à savoir si le ministère aidera les bacheliers à bien intégrer la plateforme d’orientation.

Jacques Kamano